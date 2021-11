GRIMSTAD: Fredag 29. oktober spilte G16 årets nest siste seriekamp i 1. divisjon på RSA Bil Arena, Fevik, og med seier over Søgne kunne de juble som kretsmestere. Etter en meget god kamp gikk de seirende av banen med sifrene 11-1, og ledet med det med seks poeng på laget på andreplass.

Siste seriekamp ble spilt på Sukkevann 5. november mot Randesund G16-1. Kampen startet jevnt, det var to heltente lag som entret banen i flomlyset denne fredagskvelden. Jervguttene tok etter hvert initiativet i kampen, som endte med 3–1 seier til grimstadlaget.

Stemningen var god da dommeren blåste av oppgjøret. Jerv G16 har gjennomført en solid sesong og er med dette ubeseiret, etter ni seiere og en uavgjort kamp i årets sesong.

Trener Are Strømland oppsummerer sesongen slik:

– G16 har hatt en fin høst med god progresjon. Prestasjonene har gått litt opp og ned, men spillerne har gjort en god jobb og fått uttelling i utvikling og gode resultater. Hele gruppa har gitt gode bidrag underveis og forarbeidet gjort i koronaperioden av spillerne og trenerteamet har lagt et godt grunnlag for prestasjonene vi har levert i høst.

– Det har vært en fin gruppe å komme inn i, i sommer. Vi har hatt god læring fra kamp til kamp, og måten spillerne har tatt til seg læring i etterkant av kampene har vært imponerende. Det som har kjennetegnet oss i kampene gjennom sesongen er at vi har vært veldig gode i gjenvinningspresset og tatt store steg på offensiv markering. Dette har gjort oss robuste defensivt og gitt oss mange muligheter til å utnytte ubalanse hos motstander som har resultert i at vi har scoret mange mål i de fleste kampene.

Laget har bestått av omtrent 25 gutter, en god blanding av 2006- og 2005- modeller som dannet en treningsgruppe for litt under et år siden. Guttene har stått på for hverandre og blitt en gjeng som er treningsvillige og motiverte for å utvikling. Vi gleder oss til fortsettelsen.