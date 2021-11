Helge Pettersen er leder av Kristiansand Golfklubbs junioravdeling, «KGK Junior», og har gjort en fantastisk jobb med klubbens barn og unge. Han er en verdig vinner av «Årets ildsjel». Vi i Kristiansand Golfklubb gratulerer Helge med utmerkelsen og gir ham også en stor takk for innsatsen han har gjort med å bygge opp klubbens junioravdeling.

Tok ansvar

I begrunnelsen ble dette sagt om Helge:

«I 2016 hentet Helge Pettersen sønnen på parkeringsplassen en regnfull ettermiddag etter det som skulle ha vært trening. Ingen trenere hadde stilt opp i regnværet. Fremfor å irritere seg gikk han til klubben og sa at han kunne ta ansvar for juniorarbeidet. Han startet med å rekruttere noen voksne og foreldre som kunne tenke seg å være med å hjelpe. Det begynte i det små, men ved Helge sin ledelse har juniorarbeidet i klubben vokst jevnt og trutt. Klubben har nå ca. 200 medlemmer under 24 år, og det er mange som deltar aktivt på treningene.

Helge har i alle år vært bevisst på at aktiviteten skal passe for barn og unge på alle nivåer. Han er opptatt av å legge til rette for de som ønsker å bli gode, men er minst like opptatt av at de som faller utenom andre idretter kan finne sin plass i golfen, dersom de selv ønsker. Engasjementet hans preges av omsorg, entusiasme og kreativitet for å få de unge til å bli glad i idretten sin.

Helge er også opptatt av å få med voksne som virkelig vil drive med juniorarbeid, og disse rekrutteres fortløpende slik at det skal være nok voksne til å se de unge. At engasjementet går utover egen golf kan han leve med. For ham er det viktigere at de unge kommer opp og frem, og ikke minst opplever mestring.

Etter nominasjon fra Kristiansand Golfklubb har styret i Norges Golfforbund både gleden og æren av å tildele prisen «Årets ildsjel» for 2021 til Helge Pettersen fra Kristiansand.

Prisen beløper seg til 25.000 kroner som skal brukes til aktivitetsfremmende tiltak knyttet til innsatsområde/r «Årets ildsjel» brenner for. «Årets ildsjel» tildeles også et synlig bevis på prisen, samt at vedkommende også blir nominert til Norges Idrettsforbunds egen pris for «Årets ildsjel».

Helge Pettersen (t.h.) og presidenten i Norges Golfforbund, Egil Hatling. Foto: Privat

Har vunnet flere priser

«KGK Junior» har de siste årene utmerket seg på en positiv og god måte, både lokalt og nasjonalt. De har vunnet flere utmerkelser og priser for sitt flotte arbeid mot de unge golfspillerne i klubben. I tillegg setter de sitt preg på både klubben, turneringer og arrangementer som de deltar på.

Foruten Helge Pettersen som har ledet arbeidet på en flott måte, består KGK Junior av mange og ikke minst ivrige golfmammaer og golfpappaer. Her er det mange som bruker utallige timer, både kvelder og helger, på at barn og unge i klubben skal ha en trygg, god og ikke minst sportslig opplevelse på Kristiansand Golfklubb. En stor takk til dere alle med den flotte innsatsen dere gjør.

Selv om det er slutt på golfsesongen er det full fart og masse aktivitet i junioravdelingen. Det nye treningssenteret har åpnet og mye tyder på at juniorene også trives veldig godt her.