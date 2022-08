I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

Aldri før har NM i Skateboard blitt arrangert i så flotte omgivelser som denne helga. Etter en lang dag med konkurranser i både bowl og street ble fredagen avsluttet med best trick-konkurranse i spektakulære omgivelser på Linken i nærheten av Bodø Sentrum.

Med Lofoten i bakgrunnen satt landslagskjører Jonas Carlsson (19) fra Vågsbygd en kickflip, som gjorde at han vant best trick-konkurransen.

– Stedet for best trick-konkurransen var «dope». Det var gøy å kunne ha en sport som var litt utenom det vanlige, og med den fine utsikten i bakgrunnen så kunne det jo ikke blitt bedre. Det var jo også veldig gøy å vinne best trick i tillegg, sier Jonas Carlsson.

Carlsson var strålende fornøyd etter seieren i Bodø. Foto: Brettforbundet

– Føles godt

Fredrik Tangerud (24) fra samme bydel kjørte helt rått i street og ble norgesmester.

– Dette er mitt første NM-gull i senior street, så det betyr litt ekstra. Jeg har hatt et par dårlige prestasjoner i det siste, så det var veldig godt at ting endelig fungerte da det gjaldt. Det føles godt å ta med nok et NM-gull hjem til Sørlandet der de hører hjemme, sier Fredrik Tangerud.

Landslagskjører Petter Brunvatne fra Høvåg tok sølv i bowl bak en enestående Elias Nilsen fra Stavanger.

Tangerud avbildet under konkurransen, med vakre Lofoten i bakgrunnen. Foto: Brettforbundet

Bronsemedalje og brukket albue

Det var ikke bare i seniorklassen at sørlendingene imponerte. 15-åringen Johannes Bye Åsheim tok bronse i bowl og var en av favorittene til å ta NM-gull i street junior. Han var dessverre uheldig og brakk albuen slik at han ikke fikk konkurrere i street.

– Årets NM ble helt fantastisk. Vi har virkelig sett Bodø på sitt beste og sitt verste, men når været ikke spilte på lag stilte Bodø kommune, Bodø Brettklubb og ivrige skatere opp for å finne de beste løsningene for å gjennomføre. Første NM etter pandemien ble en skikkelig suksess og vi vil takke alle sponsorer og bidragsytere for å gjøre det mulig, sier generalsekretær i Brettforbundet, Bijora Sardarian.