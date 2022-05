I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

LINDESNES: I en 16. mai-kamp med fantastisk ramme i Idrettsparken i Mandal, ble det ett poeng til hvert av lagene. Sannsynligvis et riktig resultat, men begge lag vil nok se på små ting som kunne vippet kampen riktig vei. På hver sin side av tribunen ga også våre gutter i Den Tolvte Venndøl og MKs supportere i «Stimen» en meget god støtte til hvert sitt lag.

På banen tok vi kontrollen på kampen umiddelbart, og kom nære etter ti minutter, da Daniel Tørressen Eikeland fyrte et skudd i tverrliggeren. Helge Strand fulgte opp litt etter med nok et skudd fra 16meter, denne gangen fikk dagens MK-spiller, keeper Bård Høksaas, en hånd på ballen, nok til å vippe den over målet.

Jakob Toft brente en ball over fra god posisjon og klarte nesten å lure ballen inn fra nesten umulig død vinkel, før MK tok ledelsen 1-0 midtveis i omgangen. De kom seg forbi forsvaret vårt på høyresiden og la fint ut 45 grader, der Simon Valand satte ballen forbi Halvor Homme.

Etter dette var det MK som kom til to-tre store muligheter, men fire minutter før pause fikk vi endelig uttelling på vår niende corner for dagen. Robert Våge Skårdal slo den på nærmeste stolpe, og selv om det var store diskusjoner på tribunen i pausen om det var Christian Beqiraj Follerås eller Sondre Nordhagen som scoret, så var det riktige svaret Jakob Toft, som styrte ballen i mål med hodet.

Jakob Toft utliknet til 1-1. Foto: Stian Bøe

2. omgang inneholdt litt færre av de store sjansene, men «Follis» var nære på tidlig da han fikk foten på en dødball. Keeper var utspilt, men ballen spratt på feil side av stolpen. MK ga så Homme litt å tenke på, men sisteskansen svarte med et par gode redninger.

Etter 62 minutter vant Våge Skårdal ballen og satte i gang en kontring, Toft spilte til Sander Barstad Bergan som var på vei mot mål, og med et perfekt førstetouch tok sistnevnte ballen med seg noen meter før han satte den forbi keeper og i mål.

Gleden i Vindbjart-leiren varte ikke lenge. Tre minutter senere satte Nicolai Aas inn utlikningen på et frispark fra 25 meter, knallhardt oppe i krysset. De grønnkledde feiret foran bortetribunen, men de blå tok dette på strak arm. Ungdommen oppførte seg eksemplarisk.

Sander Barstad Bergan ga Vindbjart ledelsen 2-1. Foto: Stian Bøe

Siste halvdelen av omgangen ble det litt roligere foran målene, og kampen endte med poengdeling mellom de to mestscorende lagene i 3. divisjon avdeling 4. MK holder sin andreplass, mens vi faller en posisjon ned til åttende.

Stimen til MK ga Den Tolvte Venndøl god kamp, sangene runget begge veier over banen. Foto: Stian Bøe

