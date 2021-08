Hvilken betydning har kroppsholdning for muskel- og leddsmerter?

Jobben min handler om å hjelpe mennesker med smerter i muskler og ledd. De fleste pasienter jeg møter har en teori om hvorfor de har vondt. Enkelte ganger er det ganske åpenbart: smerten oppsto etter et stygt fall eller et tungt løft, men andre ganger er det mer uklart.

Når smerteårsaken er usikker, dukker ofte «feil» kroppsholdning opp som en teori til hvorfor de har vondt. Kommentarer som at «hodet ditt stikker for mye ut fra skuldrene – ikke rart du har nakkesmerter» eller «du sitter feil – det er derfor du har vondt i ryggen» kan være utsagn folk har hørt eller fått servert som årsak til deres smerter. Men er det virkelig sånn? Kan for eksempel hvordan du sitter eller står bestemme om du får vondt eller ikke?

Vi er forskjellige og det er helt ok!

Først og fremst må vi huske på at alle mennesker er ulike. Noen er lave og andre er høye. Noen har lang nakke og andre har kort nakke. Naboen har tynne ben og du har litt tykke ben. Videre har mennesker forskjellig hudfarge, hårfarge, sko og buksestørrelse. Dette vet alle. Men på tross av hvor forskjellige vi er skal det altså finnes en «korrekt» holdning for alle? Ville ikke det være rart?

Vårt fokus på kroppsholdning kan spores helt tilbake til Romertiden og keiser Tiberius (1). Med en så lang forhistorie er det naturlig nok forsket mye på dette temaet. En del av forskningen kan være litt sprikende, men større, nyere samlestudier viser oftest en svært liten betydning av kroppsholdning som risikofaktor for muskel og leddsmerter.

Blant annet vet vi fra en studie gjort i 2016 at svaien i korsryggen ikke er forskjellig hos de med eller uten korsryggsmerter (2). Vi vet videre at de som har hodet ut fra skuldrene ikke har mer vondt i nakken enn andre (3). Vi vet at posisjonen av skulderbladet etter all sannsynlighet har minimalt med skuldersmerter å gjøre (4,5) og vi vet at hvordan du står, går og løper ikke ser ut til å være mulig å sette i klar sammenheng med utvikling av knesmerter (6,7,8).

Sittestilling er noe folk ofte tror er viktig for å unngå rygg eller nakkesmerter, men dette ser faktisk heller ikke ut til å ha stor betydning (9).

En liten morsomhet oppe i alt dette er at ikke engang helsepersonell er enige om hva som er «korrekt» holdning (10) og da må vi jo spørre oss selv: om vi ikke vet hva som korrekt holdning – hvordan skal vi da vite hva som er feil holdning og hvordan skal vi da igjen kunne si at kroppsholdning har stor betydning for utvikling av muskel og leddsmerter?

Et annet tankekors her er at fokuset på ergonomi og kroppsholdning aldri har vært større enn gjennom 1990 til tidlig 2000 og på tross av dette har folk aldri hatt mer vondt i muskler og ledd (11,12)! Kan vi ha vært på feil spor? Kan det være andre og mer viktige årsaker til smerter enn kroppsholdning?

Hva bør du heller fokusere på?

I stedet for å bruke tiden din på å sitte «rett», stå «rett» eller gjøre øvelser for å få «korrekt» holdning, vil den aller beste medisinen for de aller fleste plager være noe så enkelt som bevegelse.

For deg med typisk «sittejobb» betyr dette variert arbeidsstilling: sitt svai, sitt krum, stå litt, ha beina på bordet (om sjefen ikke ser deg) og sørg for at du beveger deg når du kan i løpet av arbeidsdagen. Det å utføre enkle styrkeøvelser i tillegg vil også kunne redusere risiko for rygg og nakkeplager hos alle yrkesgrupper uavhengig av alder og yrke (13,14).

Dersom du allerede er plaget med smerter, ville jeg som nevnt anbefalt minimalt fokus på kroppsholdning og heller at du bruker tiden din på enkel lystbetont aktivitet, god søvn, variert kosthold og å redusere stress i hverdagen (15). Synes du dette er vanskelig på egen hånd, så få gjerne hjelp til dette hos autorisert helsepersonell (lege, fysioterapeut eller kiropraktor) og husk at de fleste plager er det fullt mulig å gjøre noe med!

Et hjertesukk fra meg til slutt: det er en myriade av jungelråd der ute på spesielt sosiale medier. Husk at dette er oftest informasjon laget for å generere «klikk» og ikke god kvalitetssikret helsekunnskap! Følg råd hos kvalifisert helsepersonell og diskuter eventuelt hva du har lest her før du begir deg ut på selv-diagnostisering.

Jeg håper at dette var litt oppklarende. Les gjerne mine tidligere artikler her i Lokalsporten om prolaps, om (u) nødvendigheten av MR og billeddiagnostikk og om senebetennelse.

REFERANSER:

1) Dilner, L., 2018. Are you sitting comfortably: the myth of good posture. [online] The Guardian. Available at: <https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2018/mar/05/are-you-sitting-comfortably-the-myth-of-good-posture> [

2) Laird, R.A., Kent, P. & Keating, J.L. How consistent are lordosis, range of movement and lumbo-pelvic rhythm in people with and without back pain? BMC Musculoskelet Disord 17, 403 (2016). https://doi.org/10.1186/s12891-016-1250-1

(3) Mahmoud, N., Hassan, K., Abdelmajeed, S., Moustafa, I. and Silva, A., 2019. The Relationship Between Forward Head Posture and Neck Pain: a Systematic Review and Meta-Analysis. Current Reviews in Musculoskeletal Medicine, 12(4), pp. 562–577.

(4) Clarsen B, Bahr R, Andersson SH, et al

Reduced glenohumeral rotation, external rotation weakness and scapular dyskinesis are risk factors for shoulder injuries among elite male håndball players: a prospective cohort study

British Journal of Sports Medicine 2014;48:1327-1333.

(5) Ratcliffe E, Pickering S, McLean S, et al

Is there a relationship between subacromial impingement syndrome and scapular orientation? A systematic review

British Journal of Sports Medicine 2014;48:1251-1256.

(6) Relationships between lower limb biomechanics during single leg squat with running and cutting tasks: a preliminary investigation.

Br. J. Sports Med. 2014; 48: 560–561

(7) Kinematic gait characteristics associated with patellofemoral pain syndrome: a systematic review.

Gait Posture. 2009; 30: 405–416

8 Rees, D., Younis, A. and MacRae, S., 2019. Is there a correlation in frontal plane knee kinematics between running and performing a single leg squat in runners with patellofemoral pain syndrome and asymptomatic runners? Clinical Biomechanics, 61, pp. 227–232.

9) Slater, D., Korakakis, V., O’Sullivan, P., Nolan, D., & O’Sullivan, K. (2019). «Sit Up Straight»: Time to Re-evaluate. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 49(8), 562–564. doi:10.2519/jospt.2019.0610

10 O'Sullivan, K., O'Sullivan, P., O'Sullivan, L. and Dankaerts, W., 2012. What do physiotherapists consider to be the best sitting spinal posture? Manual Therapy, 17(5), pp. 432–437.

11 www.PainScience.com. 2021. Does Posture Matter? A deep dive. [online] Available at: <https://www.painscience.com/articles/posture.php#sec_futilityhttps://www.painscience.com/articles/posture.php#sec_futility>

12 BMUS: The Burden of Musculoskeletal Diseases in the United States. 2021. Low Back and Neck Pain. [online] Available at:

13 Louw, S., Makwela, S., Manas, L., Meyer, L., Terblanche, D. and Brink, Y., 2017. Effectiveness of exercise in office workers with neck pain: A systematic review and meta-analysis. South African Journal of Physiotherapy, 73(1).

14 Henchoz, Y. and Kai-Lik So, A., 2008. Exercise and nonspecific low back pain: A literature review. Joint Bone Spine, 75(5), pp. 533–539.

15Koleck, M., Mazaux, J., Rascle, N. and Bruchon-Schweitzer, M., 2006. Psycho-social factors and coping strategies as predictors of chronic evolution and quality of life in patients with low back pain: A prospective study. European Journal of Pain, 10(1), pp. 1–1.