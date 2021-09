Mitt turtips: Varen på Lømslandsheia

TURTIPS: Vi har i mange år vært med på Terrengkarusellen med jobben min i Berg-Hansen Reisebyrå. Torunn Evensen, som er en god kollega, hadde for et par år siden i tillegg meldt seg på Ti på Topp, og vi andre var bare med på det grønne og samlet topper sammen Torunn.

Det tok ikke så lang tid før også vi ville logge oss inn selv, og nå har vi en veldig uhøytidelig konkurranse om å samle topper. Spesielt i disse koronatider har vi funnet en fin måte å treffes på i trygge omgivelser.

I tillegg til gjengen fra jobb er vi blitt en fast liten gruppe på tre venninner som prøver å få med oss et par topper i løpet av uka. Når det gjelder Varen på Tveit, tok det noen ganger før denne turen ble min favoritt. I begynnelsen syntes jeg det var ei tøff runde med et par bakker som aldri tok slutt, men den flotte utsikten på toppen er verd strevet. Turen er ikke så lang med sine 5,5 kilometer, så her kan man enten rusle rundt og nyte naturen, eller man kan speede på for å få ei fin trim-runde.

Det er lett å finne frem. Fra Kristiansand sentrum kjører vi forbi Kjevik mot Tveit. I Ryen-krysset tar du til venstre mot Vennesla. Etter noen hundre meter følger du veien til høyre opp til Brattvollheia. Midt i bakken er parkering til turen på venstre side. Ved parkeringen står det skilt og kart, og man følger skogsveien inn mot Mørkestøltjønn. Ved tjønna er det idyllisk og passer fint med et kort stopp. Ved Mørkestøltjønn tar du stien til venstre og følger blå merker.

Ved neste stikryss følger du skilting mot Varen. Her manner vi oss opp for å ta fatt på den første bratte bakken. En liten del av løypa går på umerket sti – og dette er skiltet. Vi følger stien videre til toppen av Skaudeheia og følger de blå merkene. På Lømslandsheia (179 moh.) er det et nytt stikryss og da går man til høyre mot Varen. Gå plankene over myra og følg stien til du kommer til Varen hvor det er innsjekking. På toppen er det flott utsikt over deler av Tveit, og man kan til og med se en liten bit av rullebanen på Kjevik.

Man kan sette seg ned og ta en liten rast på benkene ved steinvarden. Nå er det meste av Ti på Topp turen unnagjort, og veien tilbake til bilen er ganske kort og går nedover mot Brattvollheia. Ti på topp har vært til stor glede og motivasjon – og jeg gleder meg til neste tur

