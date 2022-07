Et ungt lag med mesterskapsdebutanter leverte godt spill i EM for klubblag i Polen sist uke.

BIALYSTOK, POLEN: Som vinnere av den norske eliteserien denne sesongen var Kristiansand Badmintonklubb (KBK) kvalifisert for EM for klubblag. På grunn av korona har ikke mesterskapet vært arrangert på et par år, og hvert land kunne derfor delta med to lag. Norske Frogner, som ble nummer to i eliteserien, deltok også fra Norge.

KBK var i gruppe med lag fra Italia, Island og Litauen. De to beste lagene fra hver pulje gikk videre til kvartfinaler.

KBKs lag i EM, bak f.v.: Lasse Nørgaard Frandsen (trener), Danila Gataullin, Jonas Østhassel og Mads Marum. Foran f.v.: Helene Abusdal (lagleder), Julie Marie Abusdal, Marie Wåland, Vilde Espeseth og Marie Mørk. Foto: Rafal Oleksiewicz / Badminton Europe

Italia

Første motstander var Italia, som var de antatt beste i gruppa. De hadde en god dansk spiller i herresingle og en ukrainsk landslagsspiller i damesingle, i tillegg til ei tysk jente i double og mix. Flere europeiske ligaer har betalte spillere som hentes inn for å styrke lagene.

Det ble som forventet en tøff lagkamp. I herresingle vant Danila Gataullin ett sett mot danske Martin Bundgaard, men tapte 1-2 i sett. Herredouble-laget med Mads Marum og Jonas Østhassel hadde settball, men tapte 20-22 og 21-15. Lagkampen endte 5-0 til det italienske laget.

Island

Dagen etter stod det islandske laget fra Reykjavik på den andre siden av nettet. Laget bestod hovedsakelig av Islandske landslagsspillere, og Norge og Island er normalt på omtrent samme nivå badmintonmessig.

– Det var en nøkkelkamp mot målet vårt om kvartfinale, sier KBK-trener Lasse Nørgaard Frandsen.

Det startet tungt med tap 10-21 i første sett i mixed double, som var den første kampen. Men så kom Jonas Østhassel og Julie Marie Abusdal bedre i gang og vant de to neste settene med 21-19 i begge. 1-0 til KBK.

Island vant herresingle og det sto 1-1 i lagkampen, men derfra og inn var det sørlendingene som var best og som vant lagkampen 4-1 etter solid spill.

KBK-trener Lasse Nørgaard Frandsen med gode tips til Vilde Espeseth (t.v.) og Marie Wåland i pausen i damedouble. Foto: Rafal Oleksiewicz / Badminton Europe

Litauen

Den siste kampen i gruppa var mot Litauen. som hadde tapt mot både Italia og Island. Det ble fort klart at dette laget ikke kunne true laget fra Kristiansand. KBK vant komfortabelt 5-0 og ble dermed nummer to og gikk videre til kvartfinale.

Marie Mørk tapte mot en sterk ukrainsk spiller på det italienske laget, men vant damesingle mot Litauen med 21-12, 21-8. Foto: Rafal Oleksiewicz / Badminton Europe

Tapte mot europamesterne

Da trekningen av kvartfinalene var unnagjort, var det klart at KBK skulle opp mot hjemmelaget UKS Hubal Bialystok fra Polen. Polakkene hadde i sin gruppe slått både norske Frogner, et lag fra Portugal og, noe overraskende, det beste spanske laget 5-0 i sine lagkamper.

– Vi visste det ville bli tøft, men håpet på at vi skulle kunne matche dem i noen enkeltkamper, sier trener Frandsen.

Det viste seg å være vanskelig.

– Det gikk i veldig høyt tempo, forteller Danila Gataullin som tapte 8-21, 13-21 i herresingle.

20 år gamle Danila Gataullin i aksjon i herresingle. Foto: Rafal Oleksiewicz / Badminton Europe

Vilde Espeseth i damesingle mot bulgarske Mariya Mitsova merket også en annen motstand enn hva hun er vant til og tapte 8-21, 10-21.

– Mine angrepslag for å presse motstanderen går som regel inn, men nå fikk jeg bare dobbelt så hardt press tilbake, oppsummerer hun, som likevel syntes det var gøy og inspirerende å spille mot noen av Europas beste.

Regjerende norgesmester Vilde Espeseth vant sin single mot Island, men fikk det tøft mot Polen. Foto: Rafal Oleksiewicz / Badminton Europe

Det polske hjemmelaget ledet 3-0 etter mixeddouble og de to singlene, og dermed ble ikke herredouble og damedouble spilt. Polen var videre til semifinale.

De vant både den, og finalen mot BC Champly Oise (Frankrike) og ble dermed europeiske mestere for klubblag.

– Vi er godt fornøyd med turen og resultatet, og har tatt med oss mye læring hjem som vi skal jobbe videre med før neste sesong. Dette er unge spillere som jeg gleder meg til å jobbe videre med, oppsummerer danske Lasse Nørgaard Frandsen, som har vært hovedtrener i KBK siden 1. mars.