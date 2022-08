I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

UTØVERBLOGG: Jeg lar meg motivere av det, og går for en bedre plassering i siste EM-runde i september.

Den ene runden ble kjørt i Isle of man, og den andre i Skottland.

Det var artig å ta turen til Isle of Man, hvor alle seksjonene lå langs havet, og det var et ganske så spesielt underlag å kjøre på. Der var det veldig jevnt i toppen, så det skilte kun åtte prikker fra andreplass ned til åttendeplass, hvor jeg havnet.

Ballett i steinrøysa. Foto: Privat

Ikke langt unna pallen

Så gikk turen til Skottland, hvor jeg startet knallbra og følte virkelig at jeg hadde dagen, men så begynte det å butte litt imot. Og det kom noen kjipe prikker som jeg så gjerne skulle vært foruten. Jeg endte her på en syvendeplass, ikke mange prikkene bak pallplass. Jeg tror jeg nå ligger på en femteplass sammenlagt.

Rundt 20 utøvere kjører hver gang det er løp, og det er mange flinke trialkjørere. Vi er en gjeng på toppen i juniorklassen som kniver noe voldsomt om EM-poengene. Så det er ganske spennende. På fire løp har hele åtte ulike trialkjørere vært på pallen, det sier litt om hvor jevnt nivået på toppen er.

Stang ut

Jeg vil si det har vært litt stang ut for meg i disse to løpene i Isle of Man og Skottland, men jeg vet jeg har det i meg og kan vise det. Bare hode og kropp samarbeider, så jeg gir ikke opp!

Det gjenstår ett EM-løp, og det blir avholdt i Italia 11. september. Jeg håper det da er min tur til å ha dagen hele veien. Det har vært mye god trialkjøring, selv om kanskje ikke resultatene i de siste løpene viser det så veldig.