Øystein Tjomsland vant begge de svenske Derby-løpene i Östersund søndag, og kjørte inn over to millioner svenske kroner i premiepenger.

Den sørlandske suksesstrenerens svenske konkurrenter har de senere årene lært seg å behandle 51-åringens hester med ærbødighet når den gule og svarte kuskedrakten dukker opp i løpsbanen. Søndag viste Tjomsland med ettertrykk at han er en av Europas fremste unghesttrenere da de svenske Derby-løpene ble kjørt i Östersund.

Derby-triumf nummer 10 og 11

Tjomsland vant like godt både den åpne klassen og hoppeklassen i utklassingsstil. Dette var sørlendingens 10. og 11. Derby-triumf i Sverige. Den åpne klassen har Søgne-treneren nå vunnet de fem siste årene.

– Dette er ufattelig moro, både for meg og teamet. Vi har jobbet knallhardt i lang tid. Når man da lykkes med et så stort mål er det utrolig tilfredsstillende, fortalte Tjomsland da støvskyene hadde lagt seg over travbanen.

– Champions League-nivå

Tangen Minto tok seg av den åpne klassen sammen med kusk Tom Erik Solberg etter å ha overtatt teten på den første langsida. Oppladningen til det svenske storløpet hadde ikke gått helt på skinner for fjorårets norske Kriterie-vinner, men Tjomsland maktet å prikke inn toppformen i akkurat rett tid. Nok en gang.

– Jeg er glad for at vi prikket formen på stort sett alle hestene som var i finalene. Dette er Champions League-nivå. Tidligere var vi glade bare for å nå finalene, nå må vi være stolte over jobben vi har gjort, understreket Tjomsland.

Kusk Tom Erik Solberg tok seg tid til en seiersgest til publikum da Derby-seieren med Tangen Minto var et faktum. Foto: Hesteguiden.com

– Som å kjøre en bil

I hoppeklassen viste forhåndsfavoritten Nordsjø Anna seg tilliten verdig og sammen med Tjomsland i sulkyen forsvant hun ifra sine jevnaldrende søstre til overlegen seier nedover oppløpet. Da den sørlandske stortreneren ble utfordret på å fortelle om følelsen han hadde nedover oppløpet. Da seieren med Nordsjø Anna var sikret slet 51-åringen med å finne sammenligningsgrunnlag.

– Det er som å kjøre en bil, det må bare oppleves, sa Tjomsland med et stort smil om munnen.

«Som å kjøre en bil», var Øystein Tjomslands beskrivelse av følelsen han hadde nedover oppløpet bak Nordsjø Anna. Foto: Hesteguiden.com

600.000 kroner i førstepremie

Førstepremien i de hver av Derby-løpene var på 600.000 svenske kroner. Tjomsland sikret seg sølvet, pluss fjerde- og femtepremien i den åpne klassen med sine hester, mens han tapetserte seierspallen i hoppeklassen og i tillegg sikret en femteplass.

Totalt kjørte den gulkledde topptreneren inn 2.118.000 kroner i premiepenger i disse to Derby-løpene.

Årgangseneren Tangen Minto imponerte stort i den åpne klassen av svensk Derby. Øystein Tjomsland står som nr. to f.h., deretter assistenttrener Celine Fåland Hansen, eier Nils Munkhaugen, kusk Tom Erik Solberg og oppdretter Jørn Gunnar Nilsen. Foto: Hesteguiden.com

Løftet fram sine ansatte

Selv trakk Tjomsland fram sine ansatte som mye av nøkkelen til de enorme framgangene.

– Vi har gjennom mange år satt puls- og laktatmåling i system, og mine assistenttrenere håndterer dette på en veldig god måte. I tillegg kvalitetssikret jeg treningsopplegget gjennom målinger og data. Mye av nøkkelen til min suksess er et lojalt personell, understreket Øystein Tjomsland.