VENNESLA: Det var Oddersjaa og Vindbjart som sammen arrangerte dette kretsmesterskapet. Et aldeles nydelig vær dannet rammen rundt et spennende og flott renn. Lørdag sto fristil på programmet. 235 deltagere fra hele Agder og Rogaland skikrets stilte på startstreken.

Skikretsen applauderte deltagerne opp til 16 år med å gi en flott hettegenser som premie. Dette som et ledd i kretsens rekrutteringsarbeid. KM-medaljene, fra 13 årsklassene og oppover, ble fordelt på hele 20 klubber. Vindbjart ble mestvinnende klubb med seks medaljer, fordelt på to gull-, en sølv- og tre bronsemedaljer. Oddersjaa vant tre gull- og en bronsemedalje.

Foto: Privat

Martin Linnebo Mollestad i menn senior og Thomas Linnebo Mollestad i M 19/20 samt Lisa Mjåland i J 13 år, var gullvinnerne fra Oddersjaa. Camilla Nygård J 16 år og Hanne Sløgedal K 19/20 var Vindbjarts gulljenter. I gutter 13 år vant Birkenesløperen Elias Gumpen Engesland en jevn kamp mot Oskar Sletvold Figgjo og Henrik Sløgedal fra Vindbjart. Det gror godt i mange av klubbene i vår region.

I klassene under 13 år hadde Oddersjaa 14 løpere på start, Vindbjart 11 løpere, Otra 9, Birkenes 6, Øvrebø 5 og Søgne 4 løpere.

Foto: Privat

Søndag sto KM sprint på programmet. Løpet hadde det meste av dramatikken som en slik distanse kan by på. Tette dueller og juryavgjørelser som advarsler og diskvalifikasjoner for skøyting i et klassisk løp. Deltagelsen var atskillig lavere enn på lørdagens distanserenn. 75 deltagere i klassene 13 år og oppover og 22 løpere under 13 år. Gjesdal IL vant fire gull og to bronsemedaljer, mens Oddersjaa vant tre gull-, en sølv- og to bronsemedaljer. Vindbjart høstet en gull og to sølvmedaljer.

Neste mulighet for skirenn i kretsen blir Trollrennet på Høgås Evje førstkommende helg og norgescupstevne for junior i Nannestad, fredag, lørdag og søndag.

Se resultatlister via denne lenken

Foto: Privat

Foto: Privat

Foto: Privat

Foto: Ole Endré Kallhovd