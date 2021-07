ARENDAL: Det startet meget lovende for hjemmelaget søndag. Arendal virket påskrudd fra start og skapte tidlig mye trøbbel for Nardo-forsvaret. Og uttellingen kom allerede etter tre minutter da ballen falt ned foran foten til Tobias Hafstad. 19-åringen fyrte av og dermed ledet Arendal 1-0.

Slapp seg ned

Alt lå til rette for en festlig og morsom fotballsøndag for de over 800 tilskuerne på Norac stadion som hadde ofret båt- og strandliv til fordel for fotballkamp.

Men etter scoringen virket det som om Arendal slapp seg ned – til tross for at det vitterlig gjensto 87 minutter av kampen. Dermed kom bortelaget inn i kampen og de ble etter hvert også belønnet med et straffespark som selv ikke keeper Lars Jendal kunne gjøre noe med. Dermed sto det 1-1 etter halvspilt førsteomgang.

– Alt i alt er førsteomgangen skuffende. Vi har for dårlig tempo i ballen og styrer ikke kampen som vi skal, mener Arendal-trener Roger Risholt.

Han gjorde to bytter for å vekke spillerne i pausen. Ermal Hajdari og Preben Skeie kom inn – og begge kom til å prege 2. omgangen.

Skuffet

– Hajdari er veldig god når han kommer inn og vi spiller klart bedre etter pause. Vi skapte også nok sjanser til å vinne. Derfor er det mer skuffende at vi gikk på vårt første poengtap, enn at vi tross alt ikke tapte kampen, sier Roger Risholt.

For selv om Arendal hevet seg betydelig etter pause, var det Nardo som tok ledelsen etter en times spill.

– Et lykketreff, mener Roger Risholt om langskuddet som gikk inn.

Samtidig vil nok videoanalysen avdekke at det var helt unødvendig av Arendal å gi Nardo denne muligheten.

Nardo-scoringen førte umiddelbart til to nye Arendal-bytter der Rasmus Lynge Christensen og Sune Kiilerich kom inn. De to rutinerte danske bidro også i Arendals sluttspurt, men sjanseflommen førte ikke til scoring før Preben Skeie fikk hodet på en corner ved første stolpe og stusset ballen inn i det lengste hjørnet etter 85 minutters spill.

Fortjente seier

Arendal trykket på mot slutten, men også Nardo gjorde noen forsøk på å stjele med seg alle tre poengene. Ingen fikk likevel uttelling i sluttminuttene og dermed endte det med poengdeling. Arendal topper sin avdeling med 19 av 21 mulige poeng. Skeid på andreplass har 15 poeng.

– Vi vet jo at vi med seks seire på rad ville komme stadig nærmere et poengtap. Men i dag hadde vi fortjent å vinne. Vi kjører kampen fullstendig utover i 2. omgangen, oppsummerer Roger Risholt som nå retter all oppmerksomhet mot Egersund-kampen onsdag.

Det tror han blir en tøff og spennende kamp. For Egersund står med to strake tap og kommer garantert til å gjøre alt de kan for å slå tilbake og tette noen av luken til Arendal. Samtidig vil Arendal-mannskapet tilbake på vinnersporet etter en litt skuffende hjemmekamp.

– Jeg tror guttene gleder seg veldig til den kampen, sier Roger Risholt som leder laget som fortsatt topper tabellen etter syv serierunder.

Arendal-børsen

3 poeng: Ermal Hajdari

2 poeng: Rasmus Lynge

1 poeng: Mads Nørby Madsen