Innfridd EM-krav og norsk rekord

UTØVERBLOGG: Årets sesong er nå godt i gang, og resultatene hittil er jeg veldig fornøyd med. På de første stevnene i år var det veldig dårlig forhold for sprint, men i forrige uke var jeg i Skara i Sverige og der fikk jeg endelig gode forhold.

I varmt vær og medvind løp jeg to løp under kravet til 100 meter i U23-EM. Tidene jeg løp på var 11,74 og 11,81, og kravet er 11,90 sekunder. Selv om jeg har klart kravet, betyr ikke det at jeg er tatt ut, men det er en stor sjanse for det.

Noe før det stevnet var jeg med på å sette ny norsk U23-rekord på 4x100m stafett på Clean Air Games. Det var utrolig gøy. Jeg løp sammen med Marte Pettersen fra Trondheim, Tonje Fjellet Kristiansen fra Orion og Helene Rønningen fra Tyrving. Tiden vår ble 45.37 sekunder, som er fem hundredeler bedre enn den tidligere U23-norgesrekorden.

Nå er jeg spent på resten av sesongen, og allerede i morgen skal jeg løpe 100 meter på forøvelsene til Bislett games.

