Brassespark ga ny Fløy-seier

FLEKKERØY: På forhånd tydet mye på en vanskelig kamp mot ujevne rogalendinger som har en tendens til å spille godt mot gode lag. I tillegg måtte Nikola Trajkovic klare seg uten Tobias Henanger, Isak Reinhardsen og Anders Hella på grunn av skader. I tillegg sørget en sterk vind for noe vanskelige spilleforhold.

Fra start var det Fløy som tok tak i kampen og skapte sjansene. Etter 12 minutter dalte ballen ned på femmeteren, men Christoffer Myhre traff ballen litt feil og skuddet gikk høyt over. Men minuttet etter viste dagens beste Fløy-spiller seg fram. Dardan Dreshaj gjorde et meget bra forarbeid og serverte André Richstad ballen foran mål, og André hadde ngen problemer med å score. Og den godeste Dardan var igjen på ferde etter 21 minutter og sørget for straffespark som Henrik Andre Dahlum ekspederte sikkert i mål.

Ledet ved pause

Etter dette var det Vardeneset som tok over initiativet i kampen, og spilte seg til noen halvsjanser. De fikk lønn for overtaket etter 33 minutter da de scoret ved Johann Bjørholm etter duellspill i feltet. Omgangen ebbet ut med Fløy-ledelse 2–1.

Andre omgang startet bra for Fløy, og etter 48 minutter oppsto en farlig sjanse etter frispark fra Henrik Andersen, men ingen fikk pirket ballen i mål. Like etter kontret Vardeneset meget bra, og kom alene mot Ante, men skuddet gikk i stolpen.

Deretter kom en periode hvor Fløy hadde mye ball, og skapte et par gode sjanser. Blant annet var det like før Lasse Sigurdsen var gjennom alene med keeper, men han ble litt for ubesluttsom og skuddet gikk til side for målet. Men etter 73 minutter var samme Sigurdsen frampå med et spektakulært brassespark som slo i tverrligger og inn, og dermed sto det 3–1 på tavla.

Tiende Fløy-seier

Men Vardeneset reduserte bare to minutter seinere da de utnyttet en grov feil, og kom alene med Ante Knezovic, som først reddet glimrende, men måtte gi tapt på returen fra Vetle Tønne Estensen. Mot slutten hadde Fløy brukbar kontroll om hendelsene mot Vardeneset-gutter som nok begynte å bli slitne etter sterk innsats.

Dermed kunne Fløyspillerne juble for tre poeng i en kamp som nok en gang ble en slitekamp. Dardan Dreshaj var meget viktig i dagens kamp med to målgivende og bra innsats ellers. Ellers hadde Lasse Sigurdsen et friskt innhopp som ble belønnet med scoring. God var også Jone Bjerkreim Kleppa som ble kåret til dagens Fløyspiller av Klubb 22.

PS! Fløy beholder sin ledelse i 3. divisjon avdeling 3, nå med 32 poeng av 36 mulige etter 12 spilte kamper.

Fløys lag: Ante Knezovic, Jørgen Richardsen, Johan Kvame Naglestad, Matej Dekovic, Jone Bjerkreim Kleppa, Henrik Andersen, Henrik Andre Dahlum (Mathias Grundetjern 90. min), Christoffer Myhre, Sebastian Fredriksen (Lasse Sigurdsen 58. min), Dardan Dreshaj (Erik Marcussen 90. min) og Andre Richstad (Ole Fredrik Thorsen 85. min)

Zyad Tarik Qashua, Giv Akt, IL

Gule kort: Ørjan Aronsen Ellingsen, Vardeneset

Tilskuere: 150