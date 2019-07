KOK-løpere imponerte i O-festivalen

Under fredagens sprint fikk David i klassen H17–18 til et nesten prikkfritt løp og sikret seg seieren med ett sekunds margin i yngste junior klasse. David har i flere år vært blant landets beste i sin årsklasse og endelig gikk han helt til topps i et norgescupløp. Dag fulgte opp og tok andreplassen i herrenes seniorklasse. Dag fortsatte dermed den gode løpingen fra forrige helg hvor han løp «Sprint Scotland».

Tungt og krevende

Lørdag var det mellomdistanse i et krevende terreng som virkelig stilte løperne på prøver både fysisk og o-teknisk. Her tok David og Sebastian (sistnevnte i klassen H19–20) hver sin tredjeplass i de to juniorklassene. Begge to var godt fornøyd med gjennomføringen. Sebastian har hatt litt stang ut så langt i sesongen, så det var gøy å ha ham tilbake helt i teten.

Jan Blandkjenn

Spurtoppgjør

Langdistanse med jaktstart sto på programmet søndag. Med storskjerm på samlingsplass som viste løperne live flere steder i løypa og gps-tracking ble jaktstarten svært publikumsvennlig og spennende å følge. For tredje dag på rad leverte David et meget solid løp og kjempet om 2. plassen, men kom tre sekunder for seint. David var uansett meget fornøyd med helgen, og tar med seg mye selvtillit når han denne uka reiser til Danmark for å løpe junior-VM for USA.

Ingvild Mulen

I eldste juniorklasse fortsatte Sebastian den gode løpingen fra lørdag. Relativt tidlig i løpet fikk Sebastian og Øyvind Hjermstad en luke til resten av feltet. Sebastian var godt fornøyd med 2. plassen, selv om han bare var seks sekunder fra seier. Neste konkurranse for Sebastian blir O-ringen, verdens største orienteringsløp som går i Sverige i slutten av juli.

Bestenotering i norgescupen

I seniorklassen gikk Dag ut som nummer fem og leverte en meget god langdistanse. Ved passering samlingsplass hadde han løpt seg opp til 2. plass og denne plasseringen holdt han helt inn. Dag kunne notere samme tid under søndagens løp som den suverene vinneren Audun Heimdal. Allerede fredag venter en ny langdistanse for Dag. Da er det VM uttakingsløp i Østfold. Her skal også Vegard Danielsen delta. Vegard ble nr. 11 på jaktstarten.

I god utvikling

Brage Takle løp tre meget gode løp og bekrefter at han er blant landets beste i klassen H16. Han ble nummer seks på sprinten og nr. 4 både lørdag og søndag. Under søndagens jaktstart åpnet han veldig bra og tok inn nesten to minutter på teten og kjempet om 2. plassen, men dessverre ble det en liten bom mot slutten. Det blir spennende å følge Brage under Hovedløpet i august, i fjor ble det to 4. plasser på i det mesterskapet.

Ingvild Mulen

Over 2000 deltakere

O-festivalen er ikke bare for eliten. I tillegg til at det er norgescup for junior og senior er O-festivalen Norges desidert største breddearrangement. Her deltar o-løpere i klasser fra 6–7 år og opp til over 85 år! Nesten 30 KOK’ere i alle aldre hadde tatt turen til Larvik for å være med på årets O-festival. Årets utgave av O-festivalen hadde totalt ca. 2000 deltakere.

