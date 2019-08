Et minne for livet

UTØVERBLOGG: Jeg blir av og til spurt om jeg har et høyt konkurranseinstinkt siden jeg driver med idrett. På dette spørsmålet pleier jeg å svare «nei», noe som kan komme litt overraskende på noen. Jeg begrunner svaret med at for meg er ikke det i å «slå» andre den største drivkraften. Min drivkraft er å utvikle meg, bli litt bedre hele tiden, både som idrettsutøver og som person.

Når du driver med idrett, vil du forhåpentligvis oppleve en hel del oppturer, men også nedturer. Nedturen for meg kom for to år siden i form av en langtidsskade i hælen (plantar fascitt). Denne skaden gjorde at jeg var nødt til å tenke nytt.

Jeg kunne ikke lenger jobbe med hurtigheten fordi sprintøkter hadde for stor belastning, og valgte derfor å fokusere på å øke utholdenheten. Når de gode idrettsprestasjonene uteblir, har tanker som «har jeg talent nok?» og «har jeg nådd toppen min allerede?» kommet.

Slike nedturer kan føles tunge. At idretten som regel gir både oppturer og nedturer, vil imidlertid utvikle deg både som person og utøver. Oppturer kan gi både glede og selvtillit, mens nedturer kan gi noe som er enda viktigere. Du lærer å være tålmodig, og for min del har det også fått meg til å reflektere over hva som gir en person verdi. Jeg har ikke funnet hele svaret på det, men jeg mener bestemt at det ligger et helt annet sted enn hvor fort man løper rundt en bane.

Knut Willy Svendsen

Selv om en nedtur kan lære deg mye, er det viktig å nyte oppturene, de gir deg minner for livet. Sist helg løp jeg 4 x 400 meter stafett i lag-EM på Sandnes, her ble det for min del skapt et slikt minne. Et minne jeg kan tenke tilbake på når det regner en mandag.

Jeg løp sammen med Amalie Iuel, Line Kloster og Elisabeth Slettum. Tre jenter som jeg ser opp til for deres idrettsresultater, men også som personer. Jeg viste at om jeg skulle drite meg ut eller løpe bra, ville de stå i målområdet å heie på meg. Uansett. En slik gjeng er jeg stolt av å kunne løpe samme med, og det er litt ekstra kult å kunne si at vi vant!