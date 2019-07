Wichne sikret Jerv-poeng på overtid

GRIMSTAD: Før søndagens 15. serierunde hadde alle de fire matchene mellom Jerv og Sogndal endt uavgjort (tre ganger 0–0 og én gang 1-1). Denne statistikken ble forsterket da det endte 1–1 etter en heseblesende avslutning på kampen.

Det er en jevnspilt åpning på kampen mellom to strukturerte mannskap. Det var forholdsvis få sjanser. Etter 34 minutter tok Jerv et frispark kjapt som sendte Ferreira alene gjennom med keeper. Sogndal-keeper la Jervs nummer 9 i bakken, og dermed ble det blåst for straffespark. Sogndal-keeperen gjorde det godt igjen med å varte opp med en mesterlig redning på Mathias Wichmanns straffespark. Det sto 0–0 til pause.

Fakta: Kampfakta Jerv-Sogndal 1–1 (0–0) 0–1: Ole Amund Sveen (87) 1–1: Torje Wichne (90+5) Dommer: Christian Moen Gult kort: Anthony Achu Okachi, Daniel Aase og Luke Ferreira, Jerv og Mathias Dyngeland og Per-Magnus Steiring, Sogndal. Jerv: Øystein Øvretveit, Espen Knudsen, Simen Larsen, Petter Reinhardsen, Torje Wichne, Martin Hoel Andersen, Mathias Wichmann, Daniel Aase, Kristoffer Tønnessen, Anthony Achu Okachi (Aram Khalili e. 63 min.), Luke Ferreira (Ole Marius Håbestad e. 77 min.)

Jan Skaregrøm

I den andre omgangen hevet hjemmelaget seg og tok kontroll over kampen. Den største muligheten var det trolig innbytter og 30-årsjubilant Aram Khalili som fikk da Kristoffer Tønnessen slo et nydelig innlegg på bakre stolpe etter herlig forarbeid av Daniel Aase. Khalili var bare centimeter unna å stange ballen i mål. Det gode Jerv-spillet fortsatte og scoringen så ut til å nærme seg, men istedenfor var det bortelaget som tok ledelsen etter 87 minutter.

Et langt utspill endte opp hos Ole Amund Sveen, som ikke gjorde noen feil alene med Øvretveit. Eter det presset vertene massivt, og Sogndal fikk flere kontringsmuligheter, hvor den ene endte opp alene med keeper. Denne gang vartet Øvretveit opp med en meget solid redning. Da det så ut å til å ende med et bittert hjemmetap på Levermyr, skjedde følgende fem minutter på overtid: Torje Wichne dukket opp på bakre stolpe etter et nydelig innlegg av Aase (som for øvrig ble kåret til Jervs beste). I lufta gjorde Wichne ingen feil og sikret med et flott hodestøt et viktig poeng mot et godt Sogndal-lag.

PS! Etter 15 spilte kamper ligger Jerv på 12. plass i 1. divisjon med 16 poeng.