Frivillighetspris til dommerveteran

ARENDAL: Fritz Hennum har vært fotballdommer i 50 år – eller «før mora di ble født», som han pleier å si når spillerne protesterer på dømmingen hans. Og han nøyer seg ikke med et par kamper i uka. Han dømmer gjerne flere kamper om dagen.

Totalt har han dømt over 12.000 kamper på alle nivåer. De aller fleste på kretsnivå fra 3. divisjon og nedover, aldersbestemte klasser, bedriftsfotball, bondesliga, cuper og turneringer. Men han har også dømt topplag som har vært i distriktet for å spille treningskamper og har løpt på linja for både Chelsea, Bayer Leverkusen og Liverpool Old Stars.

Fritz er også en ivrig syklist som har syklet Trondheim-Oslo flere ganger, og sykler ofte til og fra og mellom kamper.

Vidar Aas

Han har opplevd det meste på en fotballbane på godt og vondt, fra barns fotballglede og knytte spillernes skolisser til å bli fysisk angrepet. Det kan være mye kjeft å få for en fotballdommer, men Fritz løser det ofte med humør og klare meldinger tilbake.

Både spillere og publikum vet at uten dommeren blir det ingen kamp, og som regel er alt glemt etter kampen. To hofteoperasjoner og en stygg påkjørsel under et sykkelritt i sommer hindrer ham heller ikke i å fortsette dommergjerningen.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Fritz er ekte Grane-gutt og har vært medlem av klubben siden han var liten gutt. I tillegg til dommergjerningen hjelper han gjerne til med andre ting i klubben. Spesielt har han et hjerte for den årlige fotballskolen. Han stiller også opp som medhjelper på sykkelritt.

Vidar Aas

For sin store innsats har han tidligere fått hederstegn fra både Grane, Arendal Idrettsråd og Norges Fotballforbund. Det er en glede og kunne takke ham med kommunens frivillighetspris også. Frivillighetsprisen ble innført av bystyret i 2005, for å hedre enkeltpersoner eller lag og foreninger som har gjort en enestående innsats innen nærmiljøarbeid eller annet frivillig arbeid.

Prisen består av relieffet "Vi ser dere" av den unge Arendalskunstneren Stine Jensen, samt kr 10.000,-, og ble overrakt av ordfører Robert Cornels Nordli under Urban Ungs gatefotballturnering på Sam Eydes plass lørdag.