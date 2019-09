Scoringsfest for Fløy 2 og Hisøy

FLEKKERØY: Det endte 4–3 til hjemmelaget Fløy 2, etter at Hisøy gikk til pause med 2-1-ledelse.

Mandagens kamp i duskregnet ble en meget underholdende affære. Lagene hadde hver sin omgang, der Fløy 2 slet i første omgang med store avstander mellom lagdelene, balltap i farlige overgangssituasjoner og ineffektivt angrepsspill. Hisøy spilte en meget bra omgang uten sin toppscorer Marius Bruun Henriksen som var ute med skade. I stedet var det kaptein Mathias Johansen som var den store spilleren med sine to scoringer i første og ett i andre omgang.

Straffescoring

Hisøy førte kampen også i starten av andre omgang, og etter 58 minutter gjør Nevid Nemati en glimrende redning der en Hisøy-spiller kommer alene gjennom. Men bare et par minutter etter blir Magnus Ask Mikkelsen felt, og den gode dommeren, Joachim Andersen fra Risør, peker på straffemerket. Her er Kaj-Stian Apeland sikkerheten selv og scorer sikkert.

Dette tenner gutta skikkelig. Sander Barstad Bergan trekker mer inn sentralt i banen, Kaj-Stian Apeland tar enda flere offensive løp fra sin back posisjon og unggutta Peiwast Hama og Ruben Reinertsen gjør fine innhopp. I tillegg tenner Magne Karlsen skikkelig til og avslutter forrykende med to scoringer i tillegg til 1–0 scoringen i begynnelsen av kampen. Stor glede da Magne Karlsen avgjør kampen på overtid. Like etter får Gøran Birkeland direkte rødt kort etter en noe hard takling. Tidligere i omgangen måtte Marcel Ngoie ut etter to gule kort.

Hisøy hadde også sine muligheter mot slutten, og like før slutt gjør Nevid Nemati nok en glimrende parade på Hisøy-spiller alene gjennom.

Trener Bjarte Richardsen var en meget lettet mann etter tre poeng som førte til at Fløy 2 tok et steg bort fra nedrykksstriden. Neste kamp er mot Farsund borte.

Video av garderobefeiringen etter seieren:

Fløy 2 - glede i garderoben etter en regnfull mandags-kveld med 4-3 seier over Hisøy. Høydramatisk kamp med masse sjanser, sju mål og to utvisninger ! Posted by Dagfinn Grastveit on Monday, September 23, 2019

Fløy 2:

3 Bjarte Richardsen 4 Sander Barstad Bergan 11 Magnus Ask Mikkelsen 21 Daniel Tørressen Eikeland 24 Magne Karlsen 26 Kaj-Stian Pedersen Apeland 28 Allan Kenneth Ssekamate 34 Jens Tønnessen Jernæs 35 Elias Bakke 36 Gøran Birkeland 40 Anders Høgetveit 43 Fredrik Haldorsen 47 Gabriel Ingebretsen 49 Peiwast Hama 51 Nevid Nemati 66 Ruben Reinertsen