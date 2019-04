Markerte historisk samarbeid

KRISTIANSAND: Trøyene er et symbol på samarbeidet klubbene inngikk i slutten av januar. Gimletrolls farger komplementeres av Donns vertikale striper.

Samtidig er det avgjort at klubben skal trene og spille sine 2. divisjonskamper på hovedmatta på Kristiansand stadion. Dette er også en måte å markere at den nye satsingen ønsker å profilere seg som hele Kristiansands lag, og ikke bare en bydelsklubb.

Spesiell økt

Tirsdag møtte spillerne til ei litt spesiell økt på Stadion, der jentene poserte for klubbfotograf Ole Martin Haukedal i de nye draktene. Tid til mat og drikke ble det også, men fotballene ble liggende i utstyrsrommet denne gangen.

Bakgrunnen for at klubbene inngikk samarbeid i vinter er enkel. Våre ambisjoner er høyere enn det vi tror noen av klubbene kunne innfridd på egen hånd, og ved å slå sammen kreftene har vi i hvert fall skaffet oss et utgangspunkt som er bedre enn det vi ellers ville hatt. Om det er nok, vil jo vise seg med tiden.

Det er selvsagt utfordringer knyttet til å slå sammen to spillergrupper, der de fleste har ambisjoner om å spille på A-laget. Vi har et trettitalls spillere som skal kjempe om plassene, og de har naturligvis en mye vanskeligere konkurransesituasjon nå enn før sammenslåingen. For noen har det vært tøft å omstille seg, men jeg tror og håper at alle vil mene dette på sikt er til det beste både for dem og kvinnefotballen i Kristiansand generelt.

Snart NM-kamp

For å få til en satsing var dette helt nødvendig etter vår oppfatning, og vi vet at mange heier på oss, også langt utenfor bygrensa.

2. divisjonslaget spiller sin første seriekamp 28. april. Da er Urædd motstander i Porsgrunn. Men allerede 2. påskedag får vi testet oss skikkelig i 1. NM-runde mot Bryne, som var en hårsbredd fra opprykk til 1. divisjon i høst.

Selv om laget naturlig nok har variert i prestasjonene i treningskampene, stiller vi helt klart et mer slagkraftig mannskap i år enn både Gimletroll og Donn gjorde i fjorårets 2. divisjon. I tillegg har vi en arena for rekruttene som er langt bedre enn den noen av klubbene har kunnet tilby på svært lenge. Skal vi klare å utvikle spillere og ta nye steg sportslig, er dette noe vi er nødt til å lykkes med.

Spennende hospitanter fra junioravdelingen kompletterer et nåbilde som gjør meg optimistisk med tanke på fortsettelsen.