LØRENSKOG: Turnere fra Kristiansands Turnforening, Vågsbygd Turn, Arendals Turnforening og Grimstad Turn stilte som Team Agders representanter i Norgesfinalen som ble arrangert av Hammer Turn sist lørdag og søndag.

Det var en fin og spent gjeng som dro av gårde, men at det skulle gå så bra, hadde vel ingen trodd på forhånd. Her fikk Agder-turnerne med seg både sammenlagtpremier lørdagen og finaleplasser søndag. I finalene ble det også pallplasser i fleng, dette var ordentlig moro.

Jentene etter individuelle apparatfinaler søndag. Foto: Privat

I klasse 1 (13-14 år) turnet Malin Sørstrand, Amalie Stav Bachmann, Maja Anker Birkeflet for jentene og Kristian Mikalsen, Tarald McFadzean og Elias Pfaff for guttene. Malin gikk til topps sammenlagt og tok en sølv og en bronse i apparatfinalene. Kristian kom på 3. plass sammenlagt, og tok ett gull og fem sølv i apparatfinalene. Tarald kom på 5. plass sammenlagt og kvalifiserte seg til tre finaler. 5. plass i bøyle ble beste plassering i finalene. Elias kom på 4. plass sammenlagt, og fem finaler. Han klinket til med gull i hopp. Amalie fikk 10. plass sammenlagt og var reserve til hoppfinalen. Maja fikk 27. plass sammenlagt.

Jentene fra «Team Agder» under defileringen. Foto: Privat

I klasse 2 (15-16 år) turnet Erle Røsstad, Sigrid Skråning, Hedda Salvesen for jentene og Lukas Aa. Nilsen, Sondre A. Rose og Bendik Grunde for guttene. Lukas og Erle turnet en klasse opp, så de fikk en ekstra utfordring. Lukas endte på 8. plass sammenlagt og tok bronse i apparatfinalen i hopp, mens Erle klarte 14. plass. Sigrid ble nummer ni sammenlagt og fikk en 2. plass i hoppfinalen, mens Hedda ble nummer 13 og fikk en 6. plass i frittståendefinalen. Sondre og Bendik kom på henholdsvis 13. og 14. plass, Bendik tok også 5. plass i hoppfinalen.

«Team Agder» i blå defileringsjakke står i rekke nummer en og to fra venstre. Foto: Privat

I klasse 3 (16 år og eldre) turnet Fredrikke Tveito Andersen og Nora Lieng for jentene og Brian Rugland for guttene. Også Brian og Fredrikke fikk utfordringen med å turne en klasse opp. Brian kom på 2. plass sammenlagt og kvalifiserte seg til alle apparatfinalene. Her endte han med to gull og to bronsemedaljer. Nora Lieng fikk 4. plass og en sølv og en bronse i apparatfinalene. Fredrikke fikk 14. plass sammenlagt.

«Team Agder» Turn menn Foto: Privat

Norgesfinalen er en lagkonkurranse og alle bidro med en super innsats for laget. For dette ble guttene belønnet med 2. plass og jentene med 3. plass.

Tusen takk til trenere Danail Sheytanov (Kristiansands Turnforening), Viktor Grigorchuk (Vågsbygd Turn- og idrettslag), Arild Pfaff (Arendals Turnforening) og dommere Karianne Jokstad og Lasse Rugland som gjorde en flott jobb for turnerne i helgen.