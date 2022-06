MOSEIDMOEN: Vindbjart klarer ikke å vinne de jevne kampene i år. Skal vi få til det, kan vi i hvert fall ikke gi fra oss en tomålsledelse i siste halvdel av 2. omgang. Etter en relativt jevnspilt 1. omgang, så det ut som vi skulle ta et pur ungt Fredrikstad 2 på kondisen med to mål de første 20 minuttene etter pause, og kanskje også legge på et par mål til, for nok en storseier, men i stedet raknet det og tap 3-4 var et faktum.

Vi kan skylde på mange utilgjengelige spillere, men må nå virkelig ta godt med poeng i de tre neste kampene, først mot Randesund onsdag, og så to ganger Express etter ferien, ellers vil høsten se tung ut på Moseidmoen.

Fabian Jeppestøl Engedal i perfekt posisjon til å feire 1-0 med kampvert/pappa. Foto: Stian Bøe

Scoret på ny

Fabian Jeppestøl Engedal fulgte opp scoringen i forrige hjemmekamp, med en ny denne gang, igjen etter corner. I Christian Beqiraj Follerås’ fravær tok han på seg rollen som den som rygger bakover fra bakre stolpe. Ballen falt ned bak alle andre og midtstopperen satte venstreslegga til. En forsvarer stod der ballen kom på streken, men kunne bare styre den videre inn i nettet.

Kaptein for dagen, Lars-Georg Reinlund Sæther. Foto: Stian Bøe

Fredrikstad 2 utliknet etter et kvarter med en fin scoring da Kingsley Innocent spilte vegg, gikk på løp bak forsvaret vårt og avsluttet bra. Gjestene spilte ikke så direkte som lag som Eik Tønsberg og Follo, men mer som oss med mye trilling av ball, og de var gode på det og var nok nærmest en ledelse til pause.

2. omgang startet omtrent som første. Bare tre minutter ut i omgangen tok Robert Våge Skårdal et frispark kjapt, lobbet inn til Anders Bjørge på 16-meteren. Keeper kom ut på bærtur, men mottaket og avslutningen til Bjørge måtte likevel være god for å lage mål, og det var de begge.

Mål fra kloss hold

3-1 kom etter en times spill. Etter en god mulighet for Sander Barstad Bergan, som ble blokkert til corner, klarte vi å holde trykket oppe. Våge Skårdal sendte Marcus Aslaksen oppover høyrekanten, og han slo hardt og lavt inn foran mål. Keeper slapp ballen forbi seg, og Anders Bjørge og en forsvarer ble begge liggende bak keeper, med ballen fri. Bjørge gjorde den beste jobben og sparket inn sitt andre mål fra cirka ti centimeters hold.

Kawsu Jabai prøver å skape noe på slutten, fra venstrekanten. Foto: Stian Bøe

Her burde seieren være sikret, og vi spilte oss til gode muligheter de neste fem minuttene, men gjestene kom tilbake med et drømmetreff fra tjue meter, før vi selv gjorde grove feil bak i banen som ga dem de to avgjørende scoringene.