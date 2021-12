AGDER: Årets klubbmesterskap ble arrangert fra 1. til 5. desember.

Nær sagt som vanlig når det arrangeres klubbmesterskap på Sørlandet, slår værgudene seg vrange, i år var intet unntak. Umiddelbart etter trekningen mandag kveld slo været over på mildvær og regn i enkelte av terrengene som var satt opp, før det igjen frøs på og ble skare.

Været slo over på kaldt med snøvær utover i uken, og etter hvert var det snømengden som ble utfordringen for mange av deltagerne. Spesielt eliteprøven fikk unngjelde for snøværet. Gjennom uken ble det jobbet knallhardt med å skaffe nye terreng til de som måtte utgå på grunn av skare og etter hvert på grunn av for store snømengder.

Dommerne som har dømt har alle gjort en formidabel jobb med å skaffe best mulig terreng og tilrettelagt på en best mulig måte for at de startende hundene skulle få de beste muligheter for å lykkes. Jaktprøve-komiteen er utrolig takknemlige for alle som har stilt opp og bidratt slik at prøvene har latt seg gjennomføre.

På småhund prøven var hele 17 hunder påmeldt, 6 av hundene var ikke medlemmer i Sørlandets harehundklubb, men fikk likevel starte da vi hadde nok dommere før trekning. Dessverre fikk vi forfall fra en dommer underveis i prøven pga. sykdom, vi klarte da å skaffe ny dommer til denne hunden, men også denne dommeren meldte forfall pga. sykdom natten før prøvestarten.

Ny dommer ble skaffet og kunne dømme på prøvens siste dag, men da hadde dessverre ikke hundeeier anledning. Av 16 startende hunder jaget hele 13 stykker til full tid, en av disse oppnådde ikke tilstrekkelig med egenskapspoeng til å oppnå 1. premie, mens 3 hunder ikke lyktes i å oppnå premiering.

Prøvevinner på Småhundprøven med 114 poeng ble Beagle NO56257/17 Gitmarkbakken's Siko til Marius Githmark som jaget 1. premie hare og 1. premie rådyr. Marius er ikke medlem i Sørlandets harehundklubb og er naturlig nok ikke årets klubbmester.

Prøvevinner Gitmarkbakken’s Siko til Marius Githmark. Foto: Espen Kerim

Klubbmester 2021 småhund i Sørlandets harehundklubb med 112 poeng er Beagle NO40632/19 Gitmarkbakken's Nelli til Aslak Hægeland med premiering 1. premie rådyr og 1. premie rådyr.

Tre hunder oppnådde norsk jaktchampionat med sine premieringer på SP-prøven, vi gratulerer følgende hunder og deres eiere:

Beagle, NO40632/19 Gitmarkbakken's Nelli til Aslak Hægeland.

Drever, NO50378/17 Stakkelias Kira III til Svein Arne Eftestøl.

Drever, SE22407/2020 Silverkällans Wendy til Linda Alice Kristiansen.

På åpen samlet prøve var 12 hunder påmeldt, også her startet hundene i løpet av prøvens tid fra 1. til 5. desember. Utfordringene med været var her det samme som for småhundene. 8 hunder jaget til premiering. 6 hunder jaget til 1. premie og 2 hunder jaget til 3. premie.

På Eliteprøven var 5 hunder påmeldte. Prøven ble avholdt lørdag 4. og søndag 5. desember. Natt til lørdag kom et skikkelig snøfall som skapte store utfordringer. Det viste seg vanskelig å finne fot, og de av hundene som lyktes med å få ut hare hadde store problemer med å jage. Ingen av de startende lyktes med å jage premielos på prøvens første dag. Ingen av deltagerne startet på prøvens andre dag.

Årets klubbmester for støver er NO41612/14 Harefallet’s Truls til Per Gabrielsen med 1. premie hare og 195 Konkurranse poeng.

Per Gabrielsen med Finskstøver Truls. Foto: Geir Håland

Jaktprøvekomiteen benytter muligheten til å takke alle som har bidratt til å få årets klubbmesterskap vel i havn. En stor takk til dommere, kjentmann og grunneiere for deres bidrag.