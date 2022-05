VENNESLA: Resultatene til Vindbjart 2 har variert veldig i å. Mot Trauma var vi tilbake til en veldig tett og jevn kamp, som endte med seier 2-1. Trauma lå før matchen på tredjeplass, uten tap, og hadde bare sluppet inn to mål på fem kamper.

Hjemmelaget stilte sterkt, med de fleste fra A-stallen som ikke startet forrige A-kamp, og Helge Strand viste klasse etter et snaut kvarter da han fikk ballen på høyrekanten, med masse rom rundt seg. Han skar innover og sendte et skudd med venstrebenet knallhardt over keeper, som stod noen meter utenfor streken. Ballen gikk inn under tverrliggeren.

Tøffe tak i forsvaret. Christian Urdal Hansen kjemper mot Dardan Dreshaj. Foto: Stian Bøe

Første del av første omgang hadde vi et visst overtak, men Trauma tok etter hvert litt over og de utliknet ved Dardan Dreshaj (ex-Start, Fløy, Arendal m.m.). Anders Bjørge hadde vår beste mulighet til nummer to, men keeper gjorde en god jobb da spissen forsøkte å kontrollere en ball som kom i lufta samtidig som han var i stor fart rett mot mål.

Åtte minutter ut i 2. omgang kom det som skulle bli vinnermålet. Etter et Trauma-angrep ble ballen klarert ut og sendt frem og tilbake høyt oppe i lufta et par ganger. Da den gikk vår vei, brukte Markus Nyhus kroppen sin godt, duellpartneren gikk i bakken, sikringen ble fraløpt, og Nyhus trillet elegant ballen på utsiden av keeper og sakte inn nede ved motsatt stolpe.

Mats Johansen Olsen med en av flere gode redninger i 2. omgang. Foto: Stian Bøe

Etter dette hadde Bjørge et skuddforsøk like over, men ellers ble vi som oftest stoppet før vi kom til avslutningsmuligheter. I motsatt ende gjorde Mats Johansen Olsen et par meget gode redninger, gjestene var tydelig frustrerte over å ikke å få en utlikning, som ville vært fortjent slik kampen utviklet seg.

Hjemmelaget holdt ut og klatrer til fjerdeplass. Ny kamp er allerede fredag, borte mot Rygene.