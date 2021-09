Debuterte i Norges sterkeste med seier

UTØVERBLOGG: Jeg startet å trene strongwoman for ganske nøyaktig ett år siden, og sist deltok jeg i Norges sterkeste kvinne for første gang. Det endte med seier i vektklassen under 73 kilo.

Det var langt bedre enn hva jeg hadde sett for meg eller drømt om. Folk rundt meg sa at jeg ikke kunne forvente å vinne på første forsøk, men at jeg burde stille for å få erfaring.

Stadig mer seriøs

Jeg har drevet med styrketrening litt sånn av og på siden oktober 2018 og er blitt gradvis mer seriøs underveis. Nå trener jeg fem dager i uka. Jeg startet mest for å legge på meg, siden jeg har følt meg for tynn. I løpet av det første året hadde jeg kun fokus på å bygge volum og la på meg over ti kilo.

Jeg har prøvd mange forskjellige gym i Kristiansand, men ikke funnet det miljøet og samholdet jeg har vært ute etter. Jeg begynte å trene strongwoman etter å ha vært tilskuer under Norges sterkeste i fjor. I nesten ett år har jeg kjørt regelmessig til Tvedestrand for å trene på Valhalla, mens i det siste har det blitt en del treninger på Bear Cave i Kristiansand, både fordi jeg begynner å bli sliten av å bruke to-tre timer i bil hver søndag, og for å prøve å være med på å bygge opp et strongmiljø i Kristiansand igjen.

Trøblete oppkjøring

Jeg hadde imidlertid en trøblete og dårlig oppkjøring inn mot Norges sterkeste som besto mer av hvile enn trening grunnet skader og usikkerhet på om jeg egentlig ville delta. Jeg var syk uka før konkurransen, og målet mitt var bare å klare å gjennomføre konkurransen.

Vi var ni jenter i min vektklasse, som var den største jenteklassen. Stevnet ble arrangert ved Fefor høyfjellshotell på Vinstra.

Den første øvelsen var yoke, og her skulle vi gå 15 meter med 190 kilo raskest mulig. Dette var den øvelsen jeg var mest redd for, ettersom den har vært vondest på leggene mine på trening. Leggene sviktet litt, men jeg kom meg gjennom og endte på det jeg tror var en sjetteplass.

Øvelse 2 var loading. Her skal man løpe 15 meter med en 80 kilo tung husafell, så løpe 15 meter med 60 kilos sandsekk, kaste sandsekken i en slede for så å dra sleden tilbake de 15 meterne. Her kom Langbein i meg frem og jeg klarte å først tryne med sandsekken da jeg selvfølgelig måtte trø oppi ett nedsøkk i gresset, for så å gå på rumpa da jeg dro sleden etter meg.

Men jeg endte jeg på en andreplass, selv med to fall.

Tvilte på avansement

Etter første dag lå jeg på delt tredjeplass, og så for meg at jeg ville falle godt nedover på listen, da stokkløft og mark er mine dårligste øvelser.

I den første øvelsen på dag to var startvekten på stokkløft 45 kilo. Her fikk jeg godkjent løft på 60 kilo og hadde et godt forsøk på ny pers på 65 kilo (men manglet lockouten). Jeg fikk delt andreplass i denne øvelsen, vinneren klarte 65 kilo.

Den fjerde øvelsen i stevnet av markløft, Her var startvekten på 120 kilo, og jeg klatret meg opp til å få godkjent 180 kilo. Det var den øvelsen jeg var mest fornøyd med i konkurransen, og her endte jeg på delt førsteplass. Jeg hadde også et underkjent forsøk på 190 kilo.

Den femte og avgjørende øvelsen var loading. Her skulle vi gjennomføre farmer’s walk med 70 kilo i hver hånd over 15 meter, bære en 80 kilos sandsekk 15 meter og deretter en 60 kilos øltønne.

Jeg lå på delt andreplass, og hadde aldri sett for meg at jeg kunne vinne sammenlagt. I øvelsen gikk alt nesten feilfritt, med kun ett nesten-fall som jeg knapt tapte tid på. Dermed endte stevnet over all forventning, noe som jeg trengte minst én dag på å la synke inn.

Nye mål

I skrivende stund tenker jeg på mine ambisjoner videre. Jeg har som mål å løfte 200 kilo i markløft og kanskje konkurrere videre. Jeg er blitt fortalt at jeg er kvalifisert til Official strongman games i USA, så jeg får at en vurdering på om jeg har noe der å gjøre. Kanskje kan jeg finne meg en coach og begynne å ta dette her mer seriøst, nå som jeg har bevist for meg selv at jeg kan. Jeg trives så godt i denne sporten og dette miljøet, at jeg har lyst til å holde på en god stund til.