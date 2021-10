«Mor» har strikket hundrevis av Start-sokker i 26 år

KRISTIANSAND: – Den første gangen jeg hadde med meg sokker, var på et spillermøte på Caledonien i 1995. Jeg var invitert av Erik Ruthford Pedersen. Da tror jeg jeg hadde med meg 21 par, sier «Mor» med et smil.

Da hun nylig var på Start-trening hadde hun med seg ett par sokker til alle Starts åtte sommersigneringer. Totalt har hun strikket hundrevis av dem i løpet av de siste 26 årene.

Syklet fra Vennesla til stadion

Aud Karin er opprinnelig fra Vennesla, og egentlig Vindbjart-jente. Men det er jo lov å være veldig glad i to fotballklubber. I alle fall så lenge de spiller i forskjellige divisjoner.

– Start spilte aldri på Moseidmoen da jeg var ung. Derfor var det alltid stas å ta en tur til byen og se på Start. Vi var en venninnegjeng som syklet til gamle stadion. Vi hadde ikke penger verken til «ruta» (bussen) eller til å komme inn på kampene, og vi turte aldri å snike oss inn. Men i 2. omgang kom vi inn gratis, forteller hun.

Aud Karin flyttet til USA i 1965, der hun ble i 11 år. Da hun kom hjem, hadde hun fått to barn, og valgte å bosette seg i Søgne. Der kom hun med i et kor, der noen av medlemmene ville på Start-kamp. Dette var i 1980, da Start tok sitt andre gull.

– Jeg var bare sporadisk på kamp på den tiden. Men fra i 1991/92, da vi hadde blant andre Myggen og Totto på laget, har jeg nesten bodd her, sier 77-åringen, som er bestemor til fire.

Har sett Start fra Alta og sørover

«Mor» sitt kjærlighetsforhold til Start ble bare sterkere og sterkere. Og da hun fylte 50 år i 1994, syntes hun det var på tide å dra på bortekamp.

– Jeg hørte med Tigerberget om jeg kunne være med dem på Viking-kampen i Stavanger, noe jeg fikk lov til. Det var en utrolig kamp, som vi tapte 3- 2. Jeg husker at Frode Olsen skudde Myggen inn i dommeren. Da ble det kaos, ler Aud Karin, som siden den gang har sett Start på nesten samtlige norske fotballarenaer fra Alta og sørover.

– Hva betyr Start for deg?

– Veldig mye. Særlig nå når jeg alene. Hadde jeg ikke hatt Start, så vet jeg ikke hvordan det hadde gått, altså. Her kan jeg komme på en trening og spillerne sier «hei». Det er noen som mener at klubben er så lukket. Det har jeg aldri følt, sier hun.

Marienlyst og Henrik Robstad

– Har du en lykkelig kamphistorie å dele med oss?

– Fra nyere tid er opplevelsen på Marienlyst i Drammen i 1999 veldig stor for meg. Vi hadde spilt 2-2 i den første kvalikkampen mot Strømsgodset hjemme. Da det fortsatt sto 0-0 like før slutt i returoppgjøret, var jeg på vei til å gå. Jeg sa: «Dette gidde æ ikkje». Da var det noen fra Søgne som sa: «Du må ikke gå, for det er noen minutter igjen». Så smalt det. Terje Leonardsen scoret, tre minutter før slutt! Det ble helt kaos. Vi hadde blitt bombardert i 90 minutter. Espen Johnsen sto i mål med brukket finger i halve 2. omgang og holdt nullen. Det var helt sykt.

– Har du også en favorittspiller eller flere fra ditt lange Start-liv?

– Nå er det jo Henrik Robstad. Jeg vet ikke hva det er, men han har bare noe ekstra. Faren hans (Trond Robstad ) er jo fra Vennesla. Så kanskje har det noe med Vennesla-genene å gjøre? Henrik er veldig stødig, har glimt i øyet og er folkelig. Men jeg er jo sånn at jeg blir så fryktelig glad i alle. For alle her er i grunnen folkelige, sier Aud Karin, som også har Erik Mykland og Claus Eftevaag på kjærlighetslisten sin.

Viden kjent for sine vafler

Aud Karin er ikke kun kjent for sine Start-sokker, hun er like kjent for sine vafler. Supersupporter Ole Gilboe Hermansen tok en gang bussen fra Oslo til Sparebanken Sør Arena da han fikk høre at vaffeljernet hennes var varmt.

– Ja, det er blitt noen vafler siden Birger Wersland (markedssjef ) spurte om jeg ville lage noen til et møte med Tigerberget for rundt 20 år siden. Jeg holdt på til vi flyttet over hit på Sparebanken Sør Arena, hvor det er kantine, i 2007. Jeg kom i gang igjen da Lars Martin Engedal en dag sa: «Mor, er det ikke på tide å få noen vafler også her?» Da fortsatte jeg fram til 2017, bare avbrutt av en kneoperasjon. Så det er blitt noen år med vaffelstekning også.

– Hva er det største ønsket ditt for fremtiden til Start?

– Det er å rykke opp i Eliteserien, og bli der. Nå er jeg så gammel at jeg håper det skjer før jeg dør, smiler Aud Karin Holberg, som selvfølgelig er på plass når Start lørdag klokka 15 møter Åsane på Sparebanken Sør Arena, like optimistisk som alltid.