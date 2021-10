Tatt ut på U23-landslaget i spyd

UTØVERBLOGG: Å bli tatt ut på landslaget har vært et viktig mål for meg, spesielt de siste sesongene hvor jeg har vist god progresjon i kastingen. I august flyttet jeg til Oslo for å ha mulighet til å satse for fullt. Jeg fikk plass på toppidrettslinjen til Rønningen Folkehøgskole og her ligger alt til rette for at jeg skal få best mulig utvikling i idretten min.

På skolen har jeg alle treningsfasiliteter tilgjengelig, og jeg får også mange gode økter med andre toppidrettsutøvere på skolen. Da også med kontaktlærer Astrid Lødemel i spissen, som selv har vært i verdenstoppen i alpint.

I tillegg har jeg fått god hjelp av IK Tjalve og John Ertzgaard. Her får jeg tilbud om kasttrening sammen med Wang Toppidrett under ledelse av Andreas Thorkildsen, og øvrig trening med bl.a. sprintgruppen. De har tatt meg veldig godt imot.

KIF Friidrett vil alltid være hjemme for meg, og min spydtrener Egil Thune har hatt stor betydning for min utvikling som spydkaster. I tillegg har Hans Jørgen Rulffs hatt ansvar for styrketreningsopplegget mitt.

Å få beskjeden om landslagsuttaket var en veldig god avslutning på nok en annerledes sesong, og også en fantastisk start på en ny off season. Jeg gleder meg enormt mye til neste landslagssamling som er fra 15. til 17. oktober. Samme helgen fyller jeg 19 år og jeg kan ikke tenke meg en bedre måte å feire dagen på.