Jublet for bronse i lag-NM

UTØVERBLOGG: Vi var fire Kristiansand Trialklubb-førere fra fire nivåer som stilte til dette mesterskapet i Vaulall i Rogaland sist helg. Jeg er meget imponert over lagkameratene mine, som kjørte disse løypene. Det å få stå sammen på pallen med dem mens nasjonalsangen ble spilt, var ekstra gøy og det var spesielt å få sprute sjampis på de andre lagene. Jeg har nå skjønt at jeg må øve mer på å åpne sjampisflasker.

En av førerne sa at å delta i lag-NM var mye gøyere enn å kjøre alene. Det å finne spor sammen og backe og hjelpe hverandre frem var bare helt knall. Jeg likte veldig godt å få frem de andre kjøreren og vise dem gode sporvalg og pushe dem for å vise at de klarer det, selv om det kan se litt vanskelig ut. Takk til pappa som var lagleder/minder og foreldre som var med og heiet.