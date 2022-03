BERGEN: – Jeg har trent godt og følte meg komfortabel på banen gjennom hele mesterskapet, sier Vilde Espeseth, som i helga ble norgesmester i damesingle da badminton-NM ble arrangert i Bergen.

Hun møtte klubbvenninne Marie Mørk (20) i finalen etter å ha beseiret fjorårets norgesmester og hjemmefavoritten, Sofia Macsali, i tre sett i semifinalen.

– Semifinalen var en tett kamp mot en motstander som jeg har tapt for flere ganger de siste årene. Jeg var ikke favoritt i den kampen og følte derfor ikke noe press, selv om jeg visste at jeg hadde gode muligheter til å vinne. Det var veldig gøy å gå til finalen, og at det var mot Marie, sier Espeseth.

Espeseth har to kongepokaler fra før, fra 2016 og 2017.

Direktesendt tv-finale

Badmintonsporten i Norge er ikke bortskjemt med tv-dekning, og det var derfor en uvant situasjon for begge finalistene at NRK skulle dekke kampen direkte med kommentator og intervjuer.

Vilde Espeseth i aksjon. Foto: Norges idrettsforbund

Marie Mørk var i sin første NM-finale som seniorspiller og syntes det var en gøy opplevelse med direktesending.

– At to KBK-jenter fikk vist fram vår fantastiske sport, gjør meg stolt! Det å få spille finale mot Vilde var stort, og vi hadde snakket om sjansene for det på forhånd. Jeg skulle ønske at det hadde vært en jevnere kamp, men jeg manglet det ekstra giret som jeg pleier å ha, kanskje på grunn av litt feber som jeg slet med hele helga oppsummerer Marie Mørk.

Finalen endte 21-14, 21-16 til Vilde Espeseth.

Pallen i damesingle. Marie Mørk (t.v.) ble nummer to, Vilde Espeseth ble norgesmester, og bronsemedaljene gikk til Emilie Sotnes Hamang (Frogner) og Sofia Macsali (Bergen). Foto: Privat

Marie Mørk vant også bronse i damedouble sammen med en annen klubbvenninne i KBK, Julie Marie Abusdal (19).

– Mitt beste NM noensinne

Jonas Østhassel (20) var storfornøyd etter årets NM, der han innkasserte en sølvmedalje i herredouble og en bronsemedalje i mixed double, i tillegg til å spille tre sett i første runde i herresingle mot den senere norgesmesteren, Vegard Rikheim fra Frogner.

Jonas Østhassel og makker Mattias Xu fra Frogner (nærmest kamera). Foto: Norges idrettsforbund

– Jeg har aldri spilt så bra som jeg gjorde i helga. I herredouble spilte vi en uforglemmelig kvartfinale, der vi måtte ut i tre sett og forlengelse til 27-25 før seieren var sikret. I mixed double leverte vi solid spill og vant kvartfinalen i to sett, forteller Østhassel.

Han spiller double med Mattias Xu fra Frogner og i semifinalen møtte de landslagsspillerne Fredrik Kristensen og Carl Mork fra Moss og Asker.

– Vi var «underdogs» i den kampen, men leverte noe av det beste vi har gjort og vant 21-19 og 21-14.

Jonas Østhassel strekker seg langt etter en ball på nettet, i semifinalen i herredouble. Foto: Norges badmintonforbund

I finalen møtte Østhassel/Xu to andre Frogner-spillere, Torjus Flåtten og Vegard Rikheim. Frogner-paret har vært Norges desidert beste herredoublepar den siste tiden og vant finalen 21-15 og 21-14.

Tapte mot norgesmesterne

I mixed double ble det bronsemedalje til Jonas Østhassel og Julie Marie Abusdal. De tapte i to jevne sett i semifinalen mot de senere norgesmesterne Fredrik Kristensen (Moss) og Aimee Hong (Haugerud).

– Etter å ha spilt godt i flere turneringer i det siste, kom det endelig et solid resultat. Vi tapte en god kamp mot norgesmesterne, men ser på dette som lite steg på veien, sier Østhassel om mixed double.

Et annet KBK-par, Mads Marum (23) og Vilde Espeseth tok også bronse i mixed double. Et veldig godt resultat, med tanke på at Marum studerer i Trondheim og ikke får trent så mye badminton som sine konkurrenter.

Godt fornøyd med bronse

Men medaljefangsten stoppet ikke her. Også Danila Gataullin (20) kom tilbake til Kristiansand med edelt metall i bagen.

– Da jeg så trekningen på forhånd, visste jeg at jeg hadde mulighet til å komme til semifinalen, men at jeg måtte prestere på mitt aller beste, sier Gataullin.

Han møtte sterke spillere både i åttendedelsfinalen og i kvartfinalen. Han beseiret Mattias Xu 21-12, 24–22 før han skulle møte sin tidligere treningskamerat fra Sandefjord, Ludvig Smith-Meyer, i kvartfinalen.

– Jeg var veldig nervøs før den kampen og det startet ganske dårlig i begge settene. Men jeg klarte å ta meg sammen og vant 21-17 og 21-18.

Danila Gataullin slapp jubelen løs da han sikret seg avansement til semifinalen i herresingle. Foto: Norges badmintonforbund

I finalen ble som ventet Markus Barth fra Bergen for sterk og kampen endte 21-14, 21-9 til hjemmefavoritten.

Totalt ble det ti NM-medaljer til KBK, og kongepokal, er et av de beste seniormesterskapene klubben har gjort på flere år. Det ble en god start for trener Lasse Nørgaard Frandsen som begynte i jobben 1. mars.