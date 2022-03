KRISTIANSAND: Etter 5-7-tap i fredagens kamp i 3. divisjon avdeling Sørvest var det et heltent hjemmelag som kom på banen lørdag kveld. Kampen var nærmest avgjort allerede etter første periode, da Lions hadde skaffet seg en solid 5-0-ledelse.

I den første kampen fredag kveld kom NHH Sharks mot spillets gang unna med tre mål i den første perioden. Lions kjempet på og etablerte seg gang på gang i NHHs sone, men selv med 42 skudd på mål, og en skuddstatistikk i tredje periode på 20-7 i Lions’ favør var det kun fem som endte i «nota». Lions var med to minutter igjen av kampen kun én scoring bak NNH, og satset alt da de tok ut keeper med to minutter igjen, men lyktes ikke med taktikken og endte som nevnt med et tomålstap.

Forvandling

I åpningen av lørdagens kamp var det imidlertid rollebytte. Det var som et helt annet hjemmelag entret isen til kampstart. Pasningene satt og pucken fant veien til nettet. Lions’ kaptein #8 Torjus Ulveraker Bjørkesett startet målfesten med et knallskudd i krysset etter syv minutter, for så å bli etterfulgt av en måltirade der Lions satte fire pucker i mål på tre minutter mot slutten av perioden. Spesielt var JP Villeneuve en vanskelig motstander å håndtere for gjestene.

I andre periode tok det kun 50 sekunder før #6 Iver E. Hansen sto for det første av fire nye Lions-mål innen periodens slutt. I tredje periode satte assisterende kaptein #33 Martin Levin kronen på verket og sørget for et rundt tall med den tiende Lions-scoringen. Det høye offensive presset skapte store problemer for motstanderens oppspill. Og et oppofrende forsvarsspill med en hardtarbeidende keeper #14 Erik Skaret Kittelsen i «Buret», som stoppet 29 skudd, førte til seier i helgens andre kamp. Lions’ spillende trener #17 Jens Pedersen hadde mye godt å si om hvordan laget hevet seg etter det innledende nederlaget denne helgen til 10-5-triumf i lørdagens oppgjør.

Stolt trener

– Jeg er både stolt og fornøyd. Stolt over hva vi gjorde på banen – og fornøyd etterpå med resultatet, sier Pedersen.

I helgens kamper gjorde #21 Simen Finnestad og #11 Samuel Haugen comeback etter et lengre sykdomsopphold. Selv om det var lenge siden sist de hadde vært på isen, bidro de godt i sine posisjoner og viste at de er en del av fremtiden til Lions. En annen kristiansander som også imponerte i helgen, var #60 Lars Kittelsen som ved flere anledninger sto opp for lagkamerater og stoppet NHH fra større sjanser ved å bruke kroppen godt i avgjørende situasjoner.

Begge kampene inneholdt høyt tempo og vakre mål. Det ble også delt ut gode fysiske taklinger med høy temperatur helt inn. De to hardarbeidene lagene kjempet hederlig helt til hornet gikk, og takket dommere og publikum for oppmøte og to spennende kamper på Idda denne helgen.

På tabelltopp

Lions leder nå tabellen i 3. divisjon avdeling Sørvest på målforskjell med én kamp mindre spilt enn NHH Sharks når det gjenstår fire kamper i av årets sesong.

Allerede kommende helg 12.-13. mars kommer Forus/Sandnes til Kristiansand for å utfordre Lions i Idda Arena. Deretter rundes serien av med nok et dobbeltoppgjør på hjemmebane mot Stavanger 2.-3.april.

Lions #2 Ludvig Hatle hadde flere flotte dragninger alene med keeper i helgen. Her har han elegant fintet ut burvokteren og setter pucken i mål. Foto: Kristiansand Ishockeyklubb

Lions’ poengplukkere fredag 4. mars som endte 5-7:

#13 JP Villeneuve 2 mål, 1 assist (3 poeng)

#2 Ludvig Hatle 2 mål (2 poeng)

# 9 Tommy Sallabank 1 mål (1 poeng)

#6 Iver Eide Hansen 1 assist (1 poeng)

Lions’ poengplukkere lørdag 5. mars som endte 10-5:

#13 JP Villeneuve 2 mål, 3 assist (5 poeng)

#9 Tommy Sallabank 1 mål, 2 assist (3 poeng)

#6 Iver Eide Hansen 2 mål (2 poeng)

#33 Martin Levin 2 mål (2 poeng)

#17 Jens Pedersen 1 mål, 1 assist (2 poeng)

#2 Ludvig Hatle 2 assist (2 poeng)

#8 Torjus Ulveraker Bjørkesett 1 mål (1 poeng)

#91 Marius Alnæs 1 mål (1 poeng)

#30 Sean Mellingen 1 assist (1 poeng)

Mer statistikk inkludert tabell finner du her

Lions’ resterende kamper for sesongen 2021/2022:

12. mars 18:00 Forus/Sandnes – Idda Arena, Møllevannsveien 34, 4616 Kristiansand S

13. mars 10:00 Forus/Sandnes - Idda Arena

2. april 15:30 Stavanger – Idda Arena

3. april 11:15 Stavanger – Idda Arena