Lørdag 13. august går AQ Barnetriathlon av stabelen på Bystranda i Kristiansand etter å ha ligget i dvale siden 2019. Dette har alltid vært et kjempepopulært arrangement for alle barn i alderen 4–12 år.

Arrangør er Kristiansand Triathlon i samarbeid med Aquarama. I tillegg er det flere lokale sponsorer som støtter opp om dette arrangementet, slik at det er helt gratis for barna å delta.

Barna skal gjennom tre øvelser. Først svømming inne i bassenget i Aquarama, så sykling og til slutt løping. De siste to aktivitetene foregår utendørs i området Tresse, Bystranda og Tangen.

300 deltakere

Det er plass til 300 barn og vi håper selvsagt at alle plassene fyller seg opp. Distansene er veldig overkommelige, og de minste kan ha med seg en voksen som følger de gjennom løypa.

Slik er distansene:

Gul gruppe (4-7 år): Svøm: 25m (alle barn kan stå i bunnen), sykkel: 500m, løp: 300m.

Rød gruppe: (6-10 år): Svøm: 25m, sykkel: 1000m, løp: 700m.

Blå gruppe: (10-12 år): Svøm: 75m, sykkel: 3000m, løp: 1200m.

I kjent stil står svømming på programmet under AQ Barnetriathlon. Foto: Kristiansand Triathlon

Vi ønsker at flest mulig melder seg på i forkant, slik at barn og foresatte kan møte forberedt til start. Påmelding kan skje via arrangementet AQ Barnetri på Facebook. Påmeldingsfristen er satt til torsdag 11. august kl. 18.00.

Dette skal bare være gøy for barna, så de som kan velge mellom to grupper på grunn av alder kan gjerne meldes på den korteste distansen, hvis det er helt nytt for barnet. Men alle kommer seg fint gjennom løypa og det er jo bare godt å være litt sliten etterpå!

Det er ingen tidtaking og alle får bruke den tiden de trenger. Samhold, mestring og begeistring står i fokus på dette arrangementet.

Løping, sykling og svømming er de tre distansene barna skal gjennomføre under lørdagens barnetriatlon. Samhold, mestring og begeistring er kjerneverdiene til helgas arrangement. Foto: Kristiansand Triathlon

Velkommen til folkefest på Bystranda!

Kristiansand Triathlon har trommet sammen en god gjeng med frivillige fra klubben som sørger for at dette skal bli en fantastisk fin dag for alle barn og deres foresatte. Dette er et godt tiltak for dugnadsånden i klubben, og det er gøy at vi får være med å lage liv og røre i den flotte byen vår.

Vi ønsker alle vel møtt på Bystranda lørdag 13. august. Starten går kl. 11.00, men barna må møte opp kl. 09.30. Vi håper på godt med publikum langs løypa som kan være med å heie på våre spreke deltakere!