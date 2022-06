I helga var det klart for årets høydepunkt for Roar Lindland, nemlig det klassiske Monaco Grand Prix i fyrstedømmet på den franske rivieraen. I de trange gatene er det ikke rom for feil, og det gjorde heller ikke Lindland, som kjørte inn til sin andre seier av to mulige denne sesongen.

– Jeg fant umiddelbart på testen en veldig bra rytme på den trange banen, bilen var veldig bra noe som er helt avgjørende for å få det til å fungere hele veien rundt på denne banen, sier han.

Lindland startet helga i Monaco med å være overlegent raskest i ProAm-klassen på kvalifiseringen. Han var nesten sekundet raskere enn nestemann på den 3,3 km lange banen. Da løpet startet var Lindland like overlegen. Hans raskeste rundetid var over to sekunder raskere enn den beste rundetida til Philip Sager, som ble nummer to i ProAm-klassen.

Lindland i aksjon i Monaco. Foto: Porsche

– Vi fikk en god start og lykkes med å få en luke fra ProAm-feltet slik at vi mer eller mindre kunne holde ett jevnt og godt tempo gjennom hele løpet. Teamet har i tillegg levert en veldig bra bil gjennom hele helga noe som gir deg en ekstra «confidence».

Roar Lindland leder nå ProAm-mesterskapet med god margin foran den neste runden i Storbritannia. Etter det fortsetter mesterskapet med løp i Østerrike, Frankrike, Belgia, Nederland og Italia.

Det var for øvrig ikke bare Roar Lindland som sørget for den norske nasjonalsangen i Monaco. Lørdag tok Dennis Hauger sin første seier i Formel 2, og sørget for en norsk jubelhelg i Monaco.