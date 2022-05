SANDEFJORD: Det er ikke hverdagskost at vi må booke om hotellet for å være til søndagen i en norgesranking-turnering for seniorer, men det var utrolig motiverende og inspirerende for spesielt hardtsatsende Christer på 16 år.

Carlo og Christer glimtet til med tidvis bra spill i double og single. De tok seg til åttedelsfinalen i singel begge to og slo ut gode spillere på veien dit. I double klarte de å spille seg fram til semifinalen, men der ble de flere hakk for små, da de møtte vinnerne av turneringen. Tempoet og sikkerhet i spillet mot landslagsspillere ble for heftig for våre to spillere, som alt i alt leverte en overraskende god turnering i senior.

Christer er bare 16 år og kan bli klubbens beste spiller med rett trening framover og hevde seg bra i alle spill i høyere klasser. Han bør nok trene litt andre steder enn i Mandal skal han få ut sitt potensial. Klubben vil nå sende ham på treningsleir i sommer til utlandet for at han kan utvikle seg ytterligere.

Sennova Lindland fra Mandal BK (t.v.) og Ulrikke Sørstrand fra Kristiansand BK. Foto: Privat

Mandal BK hadde med fem spillere med i norgesranking elite senior og én spiller med i under 13 år. En del av norgeseliten i senior deltok her, mens de beste fra Norge deltok i u13.

I årets siste rankingturnering glimtet den yngste spilleren til. Sennova Lindland tok medalje i u13 double sammen med Ulrikke Sørstrand fra Kristiansand Badmintonklubb. Sennova spilte også singel og mixed double, men kom til kort i puljespillet.

Tiril Fjell debuterte i turneringsspill i U9. Foto: Privat

Klubben hadde også en tre spillere med i Bygdø vårtreff i Oslo.

Her tok Steinar Hansen tredjeplass i herresingel C. Fredrik Fjell ble nummer to i herresingle C og han og Steinar tok tredjeplass i herredouble C. Tiril Fjell debuterte i turneringsspill i U9 og hadde det kjempegøy.