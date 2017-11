KRISTIANSAND: Vegårshei-hesten Wellek slugget seg inn til råsterk V75-seier på hjemmebane lørdag og sørget for stor stemning blant andelseierne i Stall Wellek. Trener Kjell Løvdal røpet imidlertid i seiersintervjuet etter løpet at den fire år gamle vallaken ikke bare er fryd og gammen å holde på med hjemme på stallen.

- Wellek er veldig vanskelig hjemme, jeg tror nesten aldri jeg har vært borti en så vanskelig hest. Det går ikke an å ri på ham, ikke tale om. Da er det ingen som klarer å holde ham. Det er den første travhesten jeg har hatt i hele mitt liv som ikke kan brukes på den måten. Det hadde vært veldig greit for ham for da kunne han fått noen turer i skogen, men det er dødfødt, fortalte den dyktige sørlandstreneren med smil før medeier og oppdretter Jørn Fostvedt benyttet anledningen til å rose jobben 60-åringen gjør med hesten.

- Kjell har gjort en kjempejobb med denne hesten. Wellek er født hjemme hos meg og Kjell fikk ham på stallen da han var syv måneder, samtidig med Mietor, fortalte Fostvedt.

Nettopp Mietor, Løvdals andre hest i det samme V75-løpet, ble tredje og sørget for en stor dag for travtreneren fra Vegårshei.

V75-seier ble det også til Grimstad-hesten Ask Eld etter en svært sterk sisterunde. Eier Einar Askvik var naturlig nok svært godt fornøyd med jobben hans nevø Lars Magne Søvik legger ned i den syv år gamle kaldblodsvallaken.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

- Det er en fornøyelse å ha hest i trening hos Lars Magne, han har gjort en kjempejobb med hesten. Det er helt utrolig, fastslo en lykkelig eier etter at Ask Eld travet 1.26,1/2160 meter.

Utenfor V75-rammen viste den sørlandske championtreneren Øystein Tjomsland frem sin nye seiersmaskin. Magnums Othello tok sin fjerde strake seier i ny regi, og er ubeseiret for Tjomsland. Søgne-treneren passet på å sette pris på oppdretter Magne Halstensen som var på plass i restauranten på Sørlandets Travpark. Tjomsland sprettet champagnen for hestens oppdretter på seremoniplass.

- Det er der det hele begynner, at noen vil avle frem de hestene vi konkurrerer med og legger ned en enorm jobb. Da tenkte jeg i dag, hvis det skulle gå bra, at vi skulle markere det ved å sette pris på Magne, fortalte seierskusken som gledet seg over stor stemning under arrangementet på hjemmebane.

- Det er skikkelig artig å se stinn brakke her i dag, det er nesten så jeg får lyst til å hive av drakten og være med på festen, gliste Tjomsland som også passet på å rose sin hest.

- Det ble et voldsomt speedrykk inn mot siste sving, men vi klarte å utligne farten og hadde for så vidt kontroll. Det er en voldsom utvikling i Magnums Othello, fastslo 46-åringen.

De sørlandske fremgangene fortsatte på Forus søndag. Kari Anne Knutsens råskinn Wayne Brogård tok sin 14.seier for sesongen, og er nå kun èn seier bak Tjomslands El Viktor i kampen om å bli årets mestseirende travhest i Norge. Sammen med Eirik Høitomt var vallaken råsterk etter et løp utvendig om lederhesten, koblet seiersgrepet inn på oppløpet og landet på 1.14,8/2040 meter - ny personlig rekord over distansen med voltestart.

- Dette er ufattelig stort, jeg er utrolig takknemlig, strålte Knutsen etter løpet.

Willy Salvesen fra Grimstad hadde satt høykapable Tintin i perfekt skikk etter skadeavbrekk, og sammen med Eirik Høitomt var 4-åringen i en klasse for seg i kveldens siste løp. Dette var hestens tredje seier i det femte forsøket. Vinnertiden ble 1.33,3/2040 for hesten som var gjort til storfavoritt i comebacket i løpsbanen.