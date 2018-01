Gausdal-dobbel sikret Vindbjart-triumf

KRISTIANSAND: Følgende lag deltok i helgas turnering: FK Solbygg, Tobienborg (to lag), Fløy (to lag), FC Kristiansand (to lag), Vindbjart, Donn og Torridal.

Det var to grupper à fem lag, hvor første- og andreplass gikk videre til semifinalen.

Semifinale: Tobienborg 2 - Vindbjart 1-3 Tobienborg 1 - Fløy 0-1

I finalen møttes to lag som kjenner hverandre godt, Fløy mot Vindbjart.

Kampen startet jevn med harde dueller og sjanser til begge lag. Men til slutt ble det litt for mye krydder for rægene fra Flekkerøya, og Vindbjart kunne ta med seg baggene (premien) hjem til Vennesla etter 2-0 seier.

Begge målene var signert målmaskinen Øyvind Gausdal, som annonserte etter 2017-sesongen at han legger opp som Vindbjart-spiller. I helga spilte han for Vindbjarts 5. divisjonslag, og på spørsmål om dette er noe som skal gjentas i løpet av 2018 er det megetsigende svaret: «Vi får se!»

FK Solbygg gratulerer og takker for deltakelsen i turneringen.