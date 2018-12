Årets sørlandske travøyeblikk

Årets bryllupsgave: Rune Røyrås fra Hornnes har gjennom mange år opparbeidet seg et ry som en svært dyktig hovslager, og benyttes blant annet fast av stortrener Øystein Tjomsland. Helgen 20. og 21. oktober er nok en helg den sindige 37-åringen vil minnes lenge. Lørdag fikk Røyrås ja fra sin Ellen Eieland og ble smidd i hymens lenker, søndag sto talentfulle Vestpol Kongen for en imponerende prestasjon i seiersløpet på Sørlandets Travpark.

– Det er klart det er gøy å vinne med hesten, men gårsdagen toppet nok dette, fortalte 37-åringen med et smil etter at seieren var sikret.

Årets røverkjøp: Travtrener Johan Kringeland Eriksens far, Geir Arne Eriksen, behøvde ikke å ofre julegavebudsjettet da han sikret seg den toppstammede hingsten Fernandez B.R. For den symbolske summen av én krone sikret Eriksen seg den da skadede 3-åringen. En tids tålmodighet fra senior og noen måneders god trening fra junior gjorde Fernandez B.R. til en vinnerhest, og Geir Arne Eriksen kunne tilfreds konstatere at investeringen hadde betalt seg tilbake 33 000 ganger ved årets slutt.

Årets komet: Til tross for kun 2500 innbyggere, to barneskoler og én ungdomsskole, er Gjerstad kommune i ferd med å få frem en av landets største travtalenter. 21 år gamle Per Vetle Kals har nemlig vist eminente takter som travkusk i 2018. Den målbevisste austegden har vunnet 18 løp, deriblant V75-løp, og kjørt inn nærmere én million kroner i løpsbanen.

Hans tidligere mentor på travgymnasiet Wången i Sverige, Bo Elöf, hadde følgende karakteristikk å gi av sørlandskometen da han gjestet TV-programmet «Live Lørdag» på kanalen Rikstoto Direkte i november:

– Per Vetle Kals er den eleven som har gjort størst inntrykk på meg gjennom alle årene jeg har virket som lærer. Han er helt fantastisk, et naturlig hestemenneske. Per Vetle er født til dette.

Årets comeback: 26 år etter sin forrige rekordnotering som travtrener har Kjell Løvdal fra Vegårshei tatt trav-Norge med storm i 2018. Med kun fire starthester på stallen har den dyktige 61-åringen imponert en samlet travnasjon, og i skrivende stund kan Løvdal skilte med 24 stallseire og en seiersprosent på nesten 30. Og mer kan det bli; austegden går en hektisk romjul i møte med to starter på Troll Svenn, samt løp med både Wellek og Vital Vinter.

– Denne sesongen kommer jeg til å huske en stund, fastslo Løvdal etter at rekorden ble sprengt den første helgen i desember.

Årets pensjonist: Etter 72 seiere på 122 starter, over 10,5 millioner kroner innkjørt og verdensrekordtittel i beltet var løpskarrieren i september over for fenomenet Tekno Odin. I regi Øystein Tjomsland vant supertraveren alt som kunne vinnes av storløp, og redefinerte på mange måter kaldblodssporten gjennom sitt utenomjordiske verdensrekordløp på Färjestad i Karlstad 1. oktober 2016. Skjønt, pensjonist er et relativt begrep for aktiviteten Tekno Odin skal utøve de kommende årene; som en av sportens mest ettertraktede avlshingster blir det ikke bare tid til havre og gulrøtter for en av Sørlandets største idrettsprofiler gjennom tidene.

Årets stjerneskudd: Fenomenet Tekno Odins prestasjoner er behørig presentert i avsnittet over. At samme trener skulle lykkes med å trene frem en hest som faktisk har prestert enda bedre enn supertraveren, er intet mindre enn svært oppsiktsvekkende. I tre år gamle Rappstjernen har nemlig Øystein Tjomsland lyktes med kunststykket å få frem et talent som raderer ut Tekno Odins rekordtall fra debutsesongen. Rappstjernen har både tjent mer og sprunget fortere enn hva Tekno Odin gjorde som treåring. Så gjenstår det å se om megatalentet kan følge opp sin forgjengers bravader gjennom ytterligere sju sesonger…

Årets minst smidige trafikant: Det skulle bli den perfekt innledning på 2018 for Kristine Sørensen fra Saltrød. Hennes varmblodstraver Ubuntu var gjort til klar V65-favoritt på Klosterskogen, og nyttårsdrømmen var i høyeste grad i live. Det 19-åringen ikke hadde tatt høyde for var en ungarsk trailersjåfør … Et ungarskregistrert vogntog satte nemlig en effektiv stopper for trafikken i begge retninger da den ble stående bom fast på Brevikbrua mellom Bamble og Porsgrunn, på ingen måte skodd etter forholdene. Etter halvannen time i kø måtte Sørensen gjøre vendereis og innse at det ikke ble noen start for Ubuntu denne kvelden.

– Det spesielle er at forrige gang vi hadde en favoritt i et travløp, Leia Brodda, ble hele løpsdagen avlyst på grunn av snøstorm! Det vil seg liksom ikke når vi har betrodde hester, sa Sørensen lakonisk.

Årets glemsomme: Vi har vel alle kjent på den litt distré følelsen iblant, nøkler som ikke ligger der du husker, melkekartongen du glemte å ta med fra butikken, ekstranøkkelen du glemte å legge ut til naboene da du reiste på ferie. Harry Tharaldsen fra Arendal tar denne følelsen til et nytt nivå; da hans åtte år gamle kaldblodshest Lille Odin vant på Klosterskogen i august ble 53-åringen så euforisk at det nesten gikk over styr. Da TV-kanalen Rikstoto Direktes reporter Kurt Hella ville vite når Tharaldsen sist vant et travløp, lød svaret:

– Jeg husker ikke navnet på ungene mine engang, så jeg husker jo ikke det!, utbrøt den blide amatøren og satte latterdøra på vidt gap.

Årets maning: At travløp fremkaller følelser, overrasker ingen som har vært til stede på et travstevne. Travparkens markedssjef, Ingvar Ludvigsen, tok frem hele følelsesregisteret da Wilma Leggrowbach, hesten som Ludvigsen er både medeier i og med oppdretter av, vant V75-løp på hjemmebane og samtidig satte norgesrekord i november. Stående alene i branntrappa på utsiden av restauranten vartet Ludvigsen opp med følgende maning nedover oppløpet (se video under):

Årets bursdagsbarn: 16. juli 1988 sto trafikken fra Søgne til Lillesand da Sørlandets Travpark for første gang åpnet sine dører for publikum. Under Sommertravet 2018 ble 30-årsjubileet feiret med Sørlandets største bursdagskake, og taler fra både Kristiansands varaordfører Jørgen H. Kristiansen og Lillesand-ordfører Arne Thomassen. I forkant av jubileet fikk vi mimre med noen av de mest sentrale aktørene under åpningen, og daværende sportssjef i Travparken, Even Elvenes, var klar i sin sak:

– Jeg tror ikke folk vet hvor stort det var.

Mer enn et kvart århundre etter åpningsdagen er det fortsatt en potent og fremoverlent jubilant som ligger i Travparkveien 30.