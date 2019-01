Signerte proffkontrakt på 15-årsdagen

GRIMSTAD: «Moa» underskrev kontrakten 1. januar og Jerv er veldig godt fornøyd med at han blir å se på Levermyr de neste tre årene. Mohammed skal fortsatt følge Erik Krokvik sitt G16-lag i år og fortsette sin utvikling.

Moa har spilt fotball hele sitt liv i FK Jerv. Dette er en lokal unggutt som vi nå gir sjansen til å utvikle seg til å bli en spiller å regne med i norsk toppfotball på sikt.

Mohammed sier følgende:

– Jeg har troen på meg selv og min fremtidige utvikling som spiller og som person. Jeg jobber hardt for å kunne bli med A-laget oftere i 2019 og forhåpentligvis kunne få noen kamper i 4 divisjon. Min drøm er å spille i utlandet og jeg mener at FK Jerv som klubb kan hjelpe min utvikling slik at denne drømmen kan bli en realitet en gang i fremtiden.