BLOGG: Jeg startet med kampsport allerede i 1989. Min første kampsport var Kyokushinkai Karate (fullkontakt karate).

Jeg hevdet meg meget godt innen denne greinen og tok svart belte som Norges yngste i 1995. Jeg konkurrerte enormt mye og kan vise til 36 medaljer: Ni NM-medaljer, 23 øvrige medaljer i Norge og fire internasjonale medaljer.

1997 begynte jeg aktivt med kroppsbygging og konkurrerte i tre år med gull i Oslo Grand Prix som beste resultat.

Jeg ga meg imidlertid aldri med kampsport, og hadde et par år i Danmark og gikk noen kamper der. Jeg var innom brasiliansk ju jitsu, thaiboksing, MMA, kickboksing, K1, mix fight. Manglende motivasjon og et litt rebelsk liv la en liten demper på kampsportgnisten min i en periode.

Fakta: Fakta Ubkb (Ultimate bare knuckle boxing) Eies og drives av Shaun og Amanda Smith. Shaun Smith er kjent fra serien og bokutgivelsen UK´s scariest debt collector og serien Bare knuckle fight club. Bare knuckle boxing har eksistert i England i århundrer. Mye av det foregikk tidligere i undergrunn en og på hemmelige steder. I 2018 ble det endelig godkjent og tillatt i England. I bare knuckle boxing brukes kun bandasjer, tape, tannbeskyttere og susp. Reglene er de samme som i profesjonell boksing, som er bestemt av det British board of boxing control, med et par forskjeller. Det finnes ingen boksehansker selvfølgelig, det er telling til 20 med stående 18, i motsetning til ordinær boksing som har 10 med stående 8. Rundene er på 3 x 2 minutter, foruten tittelkamper som er fem runder.

Fra spøk til virkelighet

Da jeg kom over bare knuckle boxing for omtrent ett år siden, tenkte jeg at dette må jeg prøve.

Det begynte egentlig som en spøk, som utviklet seg til «hadde vært kult å hatt en kamp på bucket-lista». Etter søknader og try-outs satt jeg plutselig med en kontrakt i hånda. Den er på to år, med minimum fire kamper og mulighet for forlengelse.

Det føles surrealistisk å få betalt for noe jeg elsker å gjøre og alltid har drømt om. Teamet jeg er i er det absolutt beste man kan være i, så jeg er i trygge hender.

Jeg er den første nordmann i historien som skriver kontrakt i ubkb, nå handler det bare om å gjøre historien minneverdig. Jeg satser for fullt og har et berettiget håp om en tittelkamp innen to år og muligheten til å få med et belte hjem til Norge.

Her er min søknadsvideo til kampen i Manchester 30. mars

30. mars går første kampen min i Bowlers Arena, Manchester, mot skotten Lee Mcgarry.

Tvillingpappa

I det daglige jobber jeg fullt som nattevakt innen psykisk helse. Jeg er pappa til tvillingene Haakon og Ellie på tre år og gift med supermamma Helene. Hun er 100 prosent med på satsingen og er veldig forståelsesfull hva angår treningstimer og utenlandsreiser. Hun fungerer også som en slags agent og tar seg av sponsordelen. Hun reiser også med til Manchester til min første kamp og er vel den som har mesteparten av nervene foreløpig.

Forskning viser at bare knuckle boxing er mindre skadelig enn vanlig boksing. Dette på grunn av det store rystelsesområdet boksehanske har og antall slag man får i en ordinær boksekamp, kontra bare knuckle. Legene i England bruker et ordtak «Broken bones and cuts can always heal, but a shattered brain can´t.»

«In it to win it»

Treningen min foregår her i Kristiansand, hovedsakelig på KS Sørlandets Kampsportsenter i Kartheia. Jeg har privat coaching av Sohail Faisal Dar. Klubben har en rekke norgesmestere i thaiboksing og MMA, og jeg er veldig takknemlig for at noen av dem bruker privattida sin på å jobbe med meg. Jeg har også hyppige turer til Ultimate Bare Knuckle Academy i Warrington, England for sparring og treninger.

Interessen for min debutkamp har vært stor og jeg har allerede fått noen sponsorer. Jeg kan forsikre om at jeg ikke drar til England for å tape, og har planer om å sette Norge kraftig på kartet i denne idretten. Slagordet mitt er In it to win it, og det har jeg tenkt å leve opp til.

Jeg er også glad i å trene styrke og har følgende personlige rekorder:

Benkpress: 225 kilo

Markløft: 300 kilo

Knebøy: 300 kilo