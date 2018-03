Ungdom lærte om hersketeknikker

KRISTIANSAND: Kurset er laget for de mellom 15-26 år som allerede er engasjert, eller som har ambisjoner om å engasjere seg i verv i en frivillig organisasjon. Det har som formål å forberede ungdom til å tre inn i ulike verv, eller gi dem påfyll dersom de allerede er aktiv i en organisasjon. Det ble mye praktisk trening i bruken av både argumentasjonsteknikk og deltakerne fikk kjenne på hvordan det er å utsettes for hersketeknikker – noen ble også bevisst på at de bruker ulike hersketeknikker uten å være klar over det!

Fakta: Fakta - Ung og lovende Ung og lovende er et treårig prosjekt mellom Vest-Agder idrettskrets, Aust-Agder idrettskrets og Barne- og ungdomsrådet i Agder (BURIA). Formålet med prosjektet er å arrangere to seminarer i året for ungdom i alderen 15 - 26 år som er eller ønsker å engasjere seg i en frivillig organisasjon. Temaene på seminarene vil være nyttige for alle - uavhengig hvilken organisasjon du tilhører.

Dette er en av totalt seks samlinger fordelt på en 3-årig prosjektperiode. Det vil arrangeres to samlinger i året; en i november og en i mars hvert år. Deltakerne selv har mulighet til å gi innspill på hva de ønsker som temaer på kommende kurs, noe som gjør dette til et skreddersydd opplegg for de som ønsker å engasjere seg i frivilligheten.

Anne Lise Lassen

Samarbeidet på tvers av organisasjonene har ført til at man når flere deltakere og derfor får et større mangfold på hvert arrangement. Alle organisasjonene har ressurser som kan bidra til et høyt faglig nivå på arrangementene. Vi har et sterkt ønske om å skape et miljø på tvers for engasjerte ungdom i Agder, da mange temaer kan være nyttige å lære uavhengig av organisasjonstilhørighet.

