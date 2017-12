Kunstløperne underholdt på Torvet

KRISTIANSAND: Dette var klubbens største opptreden, og det var mange unge utøvere som kom med sommerfugler i magen!

Nybegynnerne skøytet til musikken fra filmen «Trolls – Get back up again.» Det passer veldig godt til en idrett der fall er det første man lærer. Den mer avanserte gruppen presenterte en egenkoreografert julenummer med egensydde skjørter. De visste fram et godt utvalg av hopp, piruetter og flyvere.

Se video fra oppvisningen her:

Klubben har kun eksistert i halvannet år, men har allerede over 60 aktive medlemmer fra fire år og oppover.

Nybegynner-gruppene trener på Idda hver onsdag kl. 16–16.50 og de mer avanserte gruppene er på isen hver mandag kl. 17-17.50.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Se nok en video her:

Klubben har nylig inngått et samarbeid med Idda Hockey og inviterer til en gratis åpen dag for alle som har lyst til å prøve skøyter på lørdag 9. desember klokka 10-12. Denne dagen, stiller trenere fra begge klubber og lærer bort tricks og tips.

Kunstløp er en idrett som kombinerer styrke, balanse, fleksibilitet og musikalitet. Det passer både for gutter og jenter.