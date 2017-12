Jobbet hesten inn til seier fra sidelinja

TØNSBERG: Mye har vært skrevet om Kari Anne Knutsens fantastiske seiersmaskin Wayne Brogård i 2017. Litt i skyggen av stallens store stjerne har dyktige Rappalma levert en svært god sesong. 16 starter har den seks år gamle kaldblodshoppa gjort, i 15 av disse har hun sikret seg premie. I hele 11 av startene har Rappalma vært blant de tre fremste i mål.

Søndag sikret hun seg årets andre triumf, med minste mulige seiersmargin. Trener Kari Anne Knutsen hjalp til alt hva det gikk fra sin plass bak gjerdet på den andre siden av banen.

Norsk Rikstoto

- Åh, det var fælt å vente på resultatet av målfotoet. Eirik Høitomt sa at "vi ble nummer to, men hesten var god" da jeg fikk Rappalma tilbake igjen, og da tenkte jeg at vi ble det - for han pleier å ha rett. Dette var fantastisk! Hun er så jevn og flink, roste Knutsen etter løpet.

Hesten satte pers

Hvordan er Kari Anne Knutsen nedover oppløpet når det blir så jevnt som i dag, ville RD-reporter Jørgen Hasle Johansen vite.

- Da skriker jeg, da jobber jeg dem inn!, avslørte Birkeland-treneren med et stort smil om munnen.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Vinnertiden ble fine 1.28,0a/2100 meter, ny rekord for Rappalmas del.

Ny Eriksen-seier

Lørdag kveld sikret Johan Kringeland Eriksen seg sin 36.seier i sulkyen dette året. 23-åringen med base i Grimstad understøttet storvokste og nesten elfenbenshvite HöwingsSilberpfeil på mesterlig vis, og holdt unna for konkurrentene nedover oppløpet etter en svært sterk innsats.

Hesteguiden.com

- HöwingsSilberpfeil går et kruttsterkt løp for Johan Kringeland Eriksen, utbasunerte løpsreferent Ola Slåtsveen da målet ble passert på Klosterskogen Travbane. Kringeland Eriksen har hatt bratt utviklingskurve som kusk de siste fire årene. Han har gått fra ni seiere i 2014, via 12 i 2015, 22 i 2016 og står altså med sterke 36 triumfer inneværende år. Allerede tirsdag er han i aksjon i sulkyen gjen, denne gang på Forus Travbane i Stavanger.