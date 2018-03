KIF rykker ned etter skjebnekamp

KRISTIANSAND: Med uavgjort i siste seriekamp ville Kristiansand-herrene fortsatt vært i norsk topphåndball. I stedet ble det 25-31-tap mot Haslum IL på hjemmebane søndag, og KIF må de ta den tunge veien ned i 2. divisjon.

Slik er fasiten etter en sesong preget av skader, turbulens og resultater som uteble. I snuoperasjonen på tampen av sesongen lå en kime til håp om at det skulle holde til slutt. Det gjorde det ikke. Ett fattig poeng skilte.

Fakta: KAMPFAKTA KIF-Haslum IL 25-31 (9-14) Søndag 25. mars, Gimlehallen Dommere: Tommy André Eriksen og Tom Larsen. Tilskuere: 518 KIF-spillere (mål i parentes): Aleksander Halkjelsvik Aabel (10), Øyvind Frigstad (7), Kristian Nordvik Thyssen (2), Bendik Holstad (2), Erlend Årstein Hansen (1), Sindre Rosseland Sørli (1), Sebastian Schultz Hansen (1), Jostein Pedersen (1), Simen Neset, Simen Gården Aanjesen, Markus Nilsen, Christoffer Ryder Lislevand, Kristian Malerød Larsen, Johannes Jåsund, Eric Nicolay Jensen og Stian Nygaard Michalsen. Lagledere KIF: Preben Nilsen, Svenn-Erik Medhus og Pål Erik Pedersen (fysioterapeut). Toppscorer Haslum IL (mål i parentes): Oscar Lysgård (9). Lagledere Haslum IL: Markus Svensson Selnak Rossavik, Kristoffer Engen Dekke og Jan Tore Grimsrud. Utvisninger: KIF 3 x 2 min. og Haslum IL 3 x 2 min. Banens beste: Aleksander Halkjelsvik Aabel (KIF) og Oscar Lysgård (Haslum IL).

Hadde alt å vinne

Men det begynte så bra i Gimlehallen, som var stinn brakke for anledningen. Spesielt med Aleksander Halkjelsvik Aabel i kanonform. Strekspilleren sørget for kampens første mål, og det neste, før Haslum klarte å svare.

Så kom nok en Aabel-scoring før Haslums treffsikre bakspiller Oscar Lysgård utlignet på 3-3, og tok Haslum opp i ledelsen på 3-4 etter snaue ni minutters spill. Det var en ledelse som skulle vise seg å bare øke utover i kampen. Men frem til ti minutter gjensto av 1. omgang, og med KIFs første timeout, skilte «kun» to mål, 6-8, i favør gjestene fra Bærum.

Selv om KIF fortsatte å score, scoret Haslum flere og hadde til pause opparbeidet seg en femmålsluke, 9-14.

Det er heller ingen trøst at søndagens motstander, Haslum, også rykker ned, siden Follo banket Lillestrøm og kom over nedrykksstreken. Også Haugaland blir å finne på nivå tre. I andre enden av tabellen rykker Runar Sandefjord og Nærbø opp i eliteserien, mens St. Hallvard må ut i kvalik.

KIF-kaptein Erlend Årstein Hansen åpnet 2. omgang med redusering, 10-14. Men så fulgte en trippelscoring av Haslum på under ett minutt. Mørket var i ferd med å senke seg over Gimlehallen, da høyreback Øyvind Frigstad tente en gnist av håp med KIFs tre neste nettkjenninger. Men det var fortsatt langt frem, 13-18. Midtveis i omgangen kom Markus Nilsen inn for Simen Neset i mål.

Haslums toppscorer Lysgård fant igjen veien til nettmaskene, før Bendik Holstad scoret fra høyrekant og Kristian Nordvik Thyssen sørget for 17-22. Men så fulgte en lynrask dobbeltscoring av samme Lysgård, før KIFs toppscorer Halkjelsvik Aabel gjorde 18-24. Snaue ti minutter igjen å spille var drømmen om 1. divisjonsspill for alvor i ferd med å briste. Frigstad fikk æren av å sette sitt syvende mål og kampens siste. Sluttresultat: 25-31-tap. Nedrykk var et faktum.

- Veldig skuffet

- Vi er et slagent trenerteam, men som har hatt det utrolig gøy den siste tiden. Vi har fightet og gutta har lagt ned mye arbeid og klart å omstille seg. Men vi treffer ikke helt i dag, forteller en skuffet og sliten Svenn-Erik Medhus.

Sammen med Preben Nilsen og Vegard Kalstad overtok han treneransvaret etter Tihomir Baltić tidligere i vinter.

Den tidligere landslagskeeperen og ØIF-målvakten mener Haslum lyktes i sin strategi med å få KIF ut av rytme, trekke ned tempoet og fikk lov til å spille lange angrep «på en dag der ikke alt stemte». Etter kampen var han helt tom.

- Vi har ikke sett for oss noe annet alternativ enn å bli i 1. divisjon. Nå føles det som om korthuset har falt sammen for både oss trener og spillere.

Styreleder i KIF Håndball, Svein Erik Jensen, har allerede innstilt seg på en ny hverdag.

- Nå må vi brette opp ermene og ta 2. divisjon med de spillerne som er med videre og nye som kan komme til. Det er som det er. Vi har et langsiktig perspektiv og det er utrolig trist for den satsingen vi skulle ha. Men vi gir ikke opp, vi får bygge sten på sten, sier han.

Toppscorere banens beste

Aleksander Halkjelsvik Aabel og Oscar Lysgård dominerte kampen for hvert sitt lag. KIFs råsterke strekspiller traff på 10 av sine 12 forsøk, mens Haslums bakspiller scoret på ni av 11. Begge ble kåret til banens beste.

Selv med Haslums forsprang etter 1. omgang, var Halkjelsvik Aabel overbevist om at de ville klare å dra det nødvendige poenget i land.

- Men så gjør vi ikke som avtalt i 2. omgang. Vi blir litt heite i toppen og gjør tekniske feil. Det straffer seg mot et lag som Haslum. Vi vet at vi er gode nok til å slå dem, derfor er det kjedelig at vi ikke får ut hele potensialet, sier han og fortsetter:

- Det er litt tungt akkurat nå. Men etter påskeferien skal vi ha børstet av oss skuffelsen og jobbe mot 1. divisjon. Det er der vi har ambisjoner om å være - og eliten på sikt. Det hadde vært gøy å få KIF tilbake til storhetstiden.