Vigør-seier gir NM-spill

KRISTIANSAND: Det lå an til et jevnt kvalifiseringsoppgjør mellom to lag fra samme divisjon, men Vigørs gutter tok initiativet fra avspark og dominerte alle fasene av spillet i åpningen. Ole Marius fikk mye rom på midtbanen og skapte stadig problemer for Express med sin herlige venstrefot. Ole Marius pisket ballen inn i feltet på dødballene og skapte flere farligheter i feltet til de rødkledde. Defensivt hadde vi meget god kontroll med kompromissløse hardhauser i backlinja og Bendik i mål som utstrålte stor ro.

Spissduoen vår gjorde livet surt for stopperne til Express med fysikken til Bønch og en herlig aggressiv Jan Aage. Den røde frustrasjonen ble til gule kort fra dommer Jon Romuld Håversen når Express kom stadig mer på etterskudd i duellene. Etter 26 minutter kommer Bønch seg fri i feltet og blir lagt i bakken. Dommeren har ikke annet valg enn å dømme straffe som kaptein Bønch setter sikkert i mål til høyre for keeperen. Nå løsnet det skikkelig og noen få minutter senere vender Jan Aage bort en Express-forsvarer, setter fart inn i 16-meteren og hamrer ballen utagbart nede i kroken! Dermed sto det 2-0 til pause.

Morgan André Karlsen

I 2.omgang var det Express som tok føringen og hadde mye ball, uten at de skapte de helt store sjansene. Vigør lå kompakt og jobbet hardt for hverandre defensivt, samtidig som det så farlig ut hver gang vi vant ballen. De siste 15 minuttene virket det som kreftene tok slutt for Express og våre gutter tok tilbake initiativet. Fysisk virket Vigør både kvikkere og sterke, noe som lover godt for resten av sesongen. Så etter 78 minutter scorer Bønch igjen etter et nydelig forarbeid av Anel Valjevcic. Kampen var punktert og skuldrene på tribunen kunne senkes noe. Resten av kampen har vi god kontroll og avansementet er et faktum!

Dette betyr at vi er videre til 1.runde i NM, hvor vi håper på å få IK Start som motstander slik at vi kan lage en skikkelig folkefest på Brun Arena!

FK Vigør - IL Express 3-0 (2-0)

FK Vigørs lag (1-4-4-2): Bendik Egeland - Fredrik Karlsen, Henrik Haus, Aron Abrahamsen, Lars Ø. Nordbø - Kasper E. Pedersen (Sander Byklum 66 min), Ole Marius Gundersen, Anel Valjevcic (Sebastian Salgueiro 80 min), Marcus Tannum Løkken - Joakim "Bønch" Johansen (k), Jan Aage Nordbø (Kevin Vigebo 80 min)

MÅL: 1-0 Joakim "Bønch" Johansen (26) straffe, 2-0 Jan Aage Nordbø (32), 3-0 Joakim "Bønch" Johansen (78)