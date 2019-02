Travtips Sørlandets Travpark 10.2.19

Han har i tillegg trukket det beste sporet og uten uhell på veien tror jeg traveren til Jan Morten Hansen tar seg av V65-5. Om man trenger en alenestrek til så foreslår jeg Scarlet Creation i det første løpet. Hun var under pari sist, men tilbake i slag så har hun en solid vinnersjanse mot denne gjengen.

V65-1 1609 autostart Start 18.15

1 Scarlet Creation Å Ten Billigere motstand nå. A 2 Edson Boko E Høi Kan gå fort på en sprint. B 3 Digital Star L Kol Svak sist. To løp i kroppen. B 4 Joe Frazier S Lod Ikke vist noe på lenge. C 5 Super Orlando P Kal Kan en del på sitt beste. B 6 Tracy Kronos O Øst Fint løp på papiret. B 7 Dante Kievitshof V Tjo Trippelsjanse. C

Scarlet Creation-Edson Boko-Super Orlando Outs: Tracy Kronos

1 Scarlet Creation har et perfekt løp på papiret denne søndagen. Er naturlig startrask og sitter nok i tet. Skuffet sist, men når kretsen rundt hesten velger å starte igjen er nok «problemet» løst. Vinner om toppformen er på plass. 2 Edson Boko skiftet eier i høst for den skarve sum av 2000 kroner. Startet så sent som på torsdag uten å imponere, men har nå fått et løp i kroppen etter pause. 6 Tracy Kronos vinner snart løp. Hoppa til Søvik har som regel en fin spurt om hun får et sparsomt løp.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

V65-2 2140 volte till v/95Start 18.35

1 Skjetnefaxa J Er Bra hoppe i utvikling. B 2 Lille Odin H Tha Er med i fremste rekke. B 3 Vik Pilen M Fin Premie som gjelder. C 4 Lome Perla E Høi Gikk meget bra sist. B 5 Gerifaks G Mik Er i fin form. B 6 Komnes Anna J Gau Sjokkvant sist. B 7 Vestpol Iver O Øst Debuterer i ny regi. B 8 Valle Hugo Ø Tjo Vant sist. Kan gjenta. A

Valle Hugo-Lome Perla-Vestpol Iver Outs: Skjetnefaxa

8 Valle Hugo er en vinnerhest. Møter etter hvert bedre konkurrenter, men fra springspor på 20 meter tillegg skaffer han seg en fin posisjon på direkten. Favoritt. 4 Lome Perla gjorde ikke noe dårligere løp, tvert imot sist disse møttes. Måtte trave utvendig den siste runden og hadde nær vunnet, men ble kontret ut. Vinner ikke så ofte lenger, men formen er der. 1 Skjetnefaxa startet så sent som på onsdag denne uken. Gikk et ok løp, men var mye bedre i seiersløpet gangen før. Banen på Bjerke var nok litt krevende for en del hester og jeg går med en følelse at det var det som var hovedgrunnen til innsatsen. Garedering. 7 Vestpol Iver debuterer i ny regi. Har fart nok i massevis, men galoppen ligger på lur. Kan overraske.

V65-3 1609 autostartStart 18.55

1 Will Lita C Rol Er i fin form. B 2 Bokli Rapp Ø Tjo Debuterer i Tjomsland regi. A 3 Myhreng Brage L Kol Speeder fort med rett løp. B 4 Tallas J Gau Ingen fordel av sprint. C 5 Eikfaksen G Mik Usikker form. Kan mye. B 6 Kolnes Tom Å Ten Rask og liker sprint. B 7 Tøffe Toft A Ber Gammel kriger. C

Bokli Rapp-Eikfaksen-Kolnes Tom Outs: Myhreng Brage

2 Bokli Rapp gjør en meget spennende debut i Tjomsland regi. 5 åringen har ikke startet siden september, men treningsrapportene er gode og han har en solid vinnersjanse på direkten. 5 Eikfaksen hadde en fin sesong i fjor med nesten 250.000 innkjørt. Mistet litt formen på slutten av fjoråret og fikk en velfortjent pause. Årsdebuterer nå og på kapasitet så kjemper han om seieren. 3 Myhreng Brage er en habil sprinter og skaffer seg nok en fin posisjon. Har ikke favorittene en toppdag, så kan han sjokke.

V65-4 2140 volte till v/225.Start 19.15

1 Bjørnemyr Tara T Kar I fin form. B 2 Arnspik M Fin Ok avslutning sist. B 3 Tangen Elvira S Bir Hatt lang pause. B 4 Voje Per T Sal Forbedret sist. B 5 Myr Seira T Rei Trippelsjanse. C 6 Gyldenlinn J Dra Fast nest sist. B 7 Will Teddy R Rol Form for seier. B 8 Kringeland Enok B Ste Kan absolutt vinne her. A 9 Havblikk M Pou Speeder fort med rett løp. B 10 Stjerne Bo H For Hatt lang pause. C

Kringeland Enok-Will Teddy-Havblikk Outs: Tangen Elvira

8 Kringeland Enok har et fint løp på papiret og med en av de bedre kuskene i tillegg så skal han ha en solid vinnersjanse. 7 Will Teddy var knallgod i nederlaget sist. Trykket på utvendig, men fikk svar. Overtok teten runden fra mål og sto på bra, men tapte på de siste stegene. 3 Tangen Elvira kommer ut etter lang pause, men som alle vet har hun høy kapasitet. Feilfritt er hun med og kjemper om seieren. 9 Havblikk har høy toppfart. Kommer ekvipasjen fint inn i løpet så kan han vinne.

V65-5 1609 autostartStart 19.35

1 Simply Red L Kol Leter etter formen. C 2 Viking Ivi J Han Spurtet strålende til seier. A 3 I.D. Visualistic J Eri Hatt veldig lang pause. C 4 Rolls Royal D Dal Ikke startet siden juli. C 5 Dandy du Metz Å Ten Bra sist etter lang pause, B 6 Texas Bonheur A Ber Premie som gjelder. D 7 Whistleblower O Øst Trippelsjanse med klaff. C 8 Makeawish T Kar Fast sist. C 9 C.C. Dobilas K Bre Løp i kroppen. C 10 Julia Early Ø Tjo Henter seg en premie. C 11 Somewifesomewhere E Høi Debuterer i ny regi. B

Viking Ivi-Somewifesomewhere-C.C. Dobilas Outs: Dandy du Metz

2 Viking Ivi blir mitt holdepunkt denne søndagen. Hesten imponerte stort sist. 1.12.5 siste 500 og var da ikke innenfor fjerdespor. Kan kjøre rett fram og får nok en fin posisjon. Har så høy toppfart at jeg tror han vinner uansett posisjon. Banker.

V65-6 2140 autostartStart 19.55

1 Prøv Hr. Siem P Kal Premie som gjelder. C 2 Championchip L Kol Kan mye. Hatt lang pause. A 3 Lonely Warrior E Høi Svak sist. Kan bedre. C 4 N.Y. Play My Ace V Tjo Henter seg en premie. C 5 Cromwells Shadow G Mik Best i tet. B 6 Albarella Rags Å Ten Ok sist. Kan enda bedre. B 7 Arion Augustinu K Han Forbedret med løp i kroppen C 8 Call the Judge M Lod Vanskelig fra dette sporet. C 9 Make My Day T.J. D Dal Gikk bra sist fra dødens. B 10 Classic Thompson J Und Vant sist fra tet. B 11 Hip Hop d'Estino O Øst Premie er bra. C 12 Guccio Fortuna Ø Tjo Kapasitet for seier. B

Championchip-Albarella Rags-Make My Day T.J. Outs: Cuccio Fortuna

2 Championchip er nok den beste hesten i feltet, men formen er usikker etter lang pause. Treneren Jenny Thygesen kan fortelle at han har slitt med mye problemer gjennom hele høsten, men at han nå er klar for kamp. Ikke testet for fullt, men han har så høy kapasitet at han kan vinne uansett. 6 Albarella Rags gikk ok sist, men var enda bedre i to løp før det. Er nok best med tempo og at hun kan speede fort tilslutt. Gardering. 12 Cuccio Fortuna har høy kapasitet. Hesten fikk et snilt løp sist og fikk åpning inn mot oppløp. Fikk aldri sluppet hesten ordentlig av gårde da han virket fryktelig en tømt. Med litt fart i løpet kan han fort speede ned hele denne gjengen.

Lite V65-forslag

V65-1: 1 Scarlet Creation

V65-2: 2-5

V65-3: 8-4-1-7-6-5-2

V65-4:8 Kringeland Enok

V65-5: 2 Viking Ivi

V65-6: 2-6-12

42.-kroner

Stort V65-forslag

V65-1: 1-2-6-5-3

V65-2: 2-5

V65-3 :8-4-1-7-6-5-2

V65-4: 8-7-3-9-4-1-6-2

V65-5: 2 Viking Ivi

V65-6: 2-6-12

1680.-kroner