Første serietap for Donn

TØNSBERG: Før lørdagens kamp sto Donn med sju poeng på sine tre første kamper. Noe som må kunne kalles en noenlunde bra sesongstart, men Lakkskoklubben var sultne på mer.

Kampen startet innledningsvis med mye mange lange baller og lite sjanser til begge lag. Spesielt Donns lag så ut til å bære mye preg av sterk sol og dårlig væskebalanse. Tønsberg både løp og spilte mer ball den første halvtimen uten å skape de helt store sjansene.

Mot slutten av omgangen fant Donn mer rytmen og begynte å treffe en blå/hvit spiller, men den helt store dynamikken som vi har sett tidligere uteble. Litt for upresist, litt for sent og litt for halvhjertet i stort sett alt Donn foretok seg. Hummer og kanari-forestilling første halvdel.

Flott start etter hvilen

I pausen ble Donn enige om å begynne å ta ned ballen, og treffe en medspiller. Etter hvilen skulle det altså løsne. Etter 51 minutter tok Fredrik Kviljo ned ballen på brystkassen etter mye klabb og babb i Tønsbergs 16-meter , og spilte ut til fotrappe Brian Jensen som sendte et adressert prosjektil inn i feltet. Ikke ueffent dukket ringrev Marius Wigardt opp på bakerste stolpe og bredsidet inn 0-1 til Donn. Perfekt start.

Etter målet vippet kampen mye frem og tilbake og begge lag ville mye. For de drøyt 200 fremmøtte var det ingen Ivo Caprino-forestilling ute på banen, men etter 67 minutter skulle Tønsberg få noe å juble for, uten å helt vite hvorfor. Tønsberg-spiller Conrad Wallem kom alene med Donns keeper Nils Udjus, som reddet mesterlig med en enhåndsredning fra kloss hold. Wallem mistet balansen i steget og snublet deretter i Donns sisteskanse Udjus. Ballen var ute av spill og en Tønsberg-spiller var på vei ut for å ta hjørnespark, men dommeren ville det annerledes.

Dommer Hans Kristian Pedersen pekte på krittmerket til alles overraskelse. Speaker og kommentator for Tønsberg Blad sa fra sin høye stol at han ikke visste hva dommeren blåser for, bare at han har registrert at det var straffe.

Tønsberg scoret og det sto 1-1 midtveis i andre omgang. Donn jaktet scoring, men skapte bare nesten-farligheter foran mål. Så skjedde det som ofte skjer når man føler seg bortdømt og jager mål; kontring i mot, et hav av plass for Tønsberg-spillerne og 2-1 etter 74 minutter. Snudd i løpet av sju minutter. Totalt fravær av kynisme og en god dose udyktighet skulle være sanksjonen for Donn i solsteiken.

Bittert tap

Tønsberg gjorde sin jobb, og Donn klarte aldri å hente opp igjen ledelsen. Donn gikk i garderoben med null poeng og gav på mange måter Tønsberg sin første trepoenger.

Donn ligger nå på 5. plass med 7 poeng før kommende kamp i Egersund mandag 14. mai. Neste hjemmekamp er 22. mai på Fort Kongsgård da Sandefjord kommer på besøk. Vel møtt!

Donn stilte med følgende lag: Nils Udjus, Eric Stensøy, Fredrik Kviljo, Fredrik Tangen, Brian Jensen (kaptein), Marius Wigardt, Mads Olaisen Myhrstad, Nicklas Brenna Karlsen, Truls Anthonsen, Stian Ingebrethsen, Andreas Sersland. Benken: Marius Tronstad, Jacob Just, Sondre Tveito, Martin Iglebæk, Karl Morten Igland, Sander Bakke Michelsen.