Fin premiere for Kjellandsløpet

SØGNE: Jan R. Hansen i Terrengkarusellen oppsummerer:

– Løypa startet nær det nye byggefeltet, Kjellandsheia, og tok en flott runde i skogsterrenget rundt Kjellandsvannet og Uffortjønna. På runden kunne vi alle se resultatene av mye godt løypearbeid, mest iøynefallende, en rekke forseggjorte, små broer.

– For folk med ambisjoner om sammenhengende løping, var det en skikkelig krevende og tøff trasé, med mange bratte stigninger, og minst like bratte utforparti like etter. Derfor hadde også arrangøren utplassert vakter på et 10-talls posisjoner, som manet deltakerne til forsiktighet.

De beste tidene uansett alder hadde følgende løpere:

Dameklassen ble vunnet av Elisabeth Gill (27.55), foran Eva Lill Blandkjenn (30.30), Vilde Nilsen Oppberget (31.25), Anne Kristin Holte (32.10) og Margaret Anne Heald (34.50).

Tøff tvekamp om seieren i herreklassen, og først kom Tormod Klungland (21.23), foran Kristoffer Pettersen (21.33), Simon Knutsen (22.53), Henrik Amundsen (23.07) og Henrik Peterson (23.15).

Sverre Larsen

Tormod Klungland (47), vinneren i herreklassen

Hva synes du om traséen?

– Veldig bra, med skikkelig terreng hele veien!

Sverre Larsen

Elisabeth Gill (36), vinneren i dameklassen

Var det noen krevende partier underveis?

– Ja, det var flere av dem. Man måtte stå på hele veien. Løpet er litt annerledes enn man er vant til fra karusellen. Men det er gøy med noe annet!

Sverre Larsen

Turid Dyrstad (62)

Hva synes du om løpsområdet her ved Kjellandsheia?

– Det er et fint område, og det er nærme boligområdene. Og så er det en god tilgjengelighet på det som man ønsker seg!

Sverre Larsen

Bjarte Vestøl (60)

Hva ønsker du å oppnå i dag?

– Jeg løper mitt første løp i hele mitt liv. Jeg er ikke opptatt av tid. Jeg har fått et godt inntrykk av karusellmiljøet.

Sverre Larsen

Ole Johan Bueklev (53), arrangør fra Repstad BIL

Hvordan er løypa?

Det er ei real småkupert skogsløype. Man har ikke anledning til så mye hvile. Man løper mye langs Kjellandsvannet, og det er mye natur!

Sverre Larsen

Sverre Larsen

Resultater (ca. 4,6 km):

K (ikke kjent alder)

-Elin EngebuGjesteklasseFullført

K10-14

-Birgitte BratlandEgen bedriftFullført

-Emma GangsåGjesteklasseFullført

-Fiola RepstadGjesteklasseFullført

-Ingvild JensenGjesteklasseFullført

-Lena RepstadGjesteklasseFullført

-Lotte AxelsenLærerneFullført

-Pia AxelsenGjesteklasseFullført

-Rikke AxelsenGjesteklasseFullført

-Sidsel AndersenEgen bedrift37.44

-Stine UkkelbergGjesteklasseFullført

-Tuva W. GroosEgen bedriftFullført

-Vilde KrakstadGjesteklasseFullført

-Yva GimreGjesteklasse115.00

K15-19

1Hege KlunglandPer Klungland35.23

-Marthe DokmoEgen bedriftFullført

-Nora Bugge KvernmoEgen bedriftFullført

K20-24

1Vilde Nilsen OppbergetKSI31.25

-Hanna RøgenesEgen bedriftFullført

-Vilde RepstadGjesteklasseFullført

K25-29

-Heidi Hegland ValleNordeaFullført

-Karina Bueklev AamodtEgen bedriftFullført

-Karoline PettersenKr.sand kommuneFullført

-Miriam SandtveitKSIFullført

K30-34

1Eva Linn BlandkjennEgen bedrift30.30

2Wioleta MysykKr.sand kommune40.00

3Line Maria SlettebøeHotel Norge40.23

-Trude Pedersen SundtjønnUiAFullført

-Vibeke GolfFIKOFullført

-Yvonne LarsengKr.sand kommuneFullført

K35-39

1Elisabeth GillKr.sand kommune27.55

2Katja Mamaeva ChristoffersenNOV34.58

-Hege EndresenEgen bedriftFullført

-Ingrid Eikaas UkkelbergEgen bedriftFullført

-Irene ArntsenEgen bedriftFullført

-Lise SundeEgen bedriftFullført

-Renate RepstadGjesteklasseFullført

K40-44

1Anne Kristin HolteVA Fylkeskommune32.10

2Siri Helene Puntervold NilssenUiA36.18

3Gro Elise PrestvoldRepstad38.05

4Lisbeth FrustølOasen skole38.28

-Beate KrakstadEgen bedriftFullført

-Else Dvergsnes AamodtRepstadFullført

-Kathrine BratlandEgen bedriftFullført

-Kristin TverbergIdrettensFullført

-Laila SkarpholtEgen bedriftFullført

-Lise WagtskjoldElkem FiskaaFullført

-Marit Sagen-SolheimKr.sand kommuneFullført

-Stine Borgen NilsenKr.sand PolitiFullført

K45-49

1Mona AndersenEgen bedrift38.01

2Nina Sandø KlunglandPer Klungland43.20

-Anette MyhreKSIFullført

-Inger Margrethe AxelsenKr.sand kommuneFullført

-Jenny AamodtOneCoFullført

-Kristin RepstadRepstadFullført

-Liv Hege Fosselie AasLærerneFullført

-Marianne SeverinsenGjesteklasseFullført

-Marit AmundsenCameron SenseFullført

-Nina FosseDagfin SkaarFullført

-Ritha JohannessenSørlandet SykehusFullført

-Tone Bugge NilsenEgen bedriftFullført

-Vibeke Bals Borge HåverstadCameron SenseFullført

-Vibeke BueklevRepstadFullført

K50-54

1Astrid BrodersenThe Light Group35.00

2Brita GabrielsenTeam Mosjon39.30

3Annie UllahKirkens Bymisjon44.09

-Eli JohannessenT.O. SlettebøeFullført

-Inger Britt BakstadTeam MosjonFullført

-Janne ThorstensenStatbilFullført

-Karen Adine NevlandCameron SenseFullført

-Karianne ØenPostenFullført

-Liv Astri H. SkarbergSørlandet SykehusFullført

-Margareth WathnePostenFullført

-Marianne AasenEgen bedriftFullført

-Mona MortensenRepstadFullført

-Nelly Merete GrapendaalKr.sand kommuneFullført

-Stine B. HanssenSørlandet SykehusFullført

K55-59

1Enny-Karin VindheimKr.sand kommune37.42

2Eli JensenSørlandet Sykehus41.58

-Åse BendiksenHuntonitFullført

-Barbro BerntsenNikkelverketFullført

-Benthe MoenKr.sand kommuneFullført

-Brita Kling CeliusEgen bedriftFullført

-Inger LygreKr.sand kommuneFullført

-Inger-Lise SchultzMacGregorFullført

-Kari Ann Solum JakobsenVA FylkeskommuneFullført

-Merete Knudsen LønneKBRFullført

-Mette CyvinEgen bedriftFullført

-Mona GuttormsenMulti RegnskapFullført

-Siri Bue TrædalEgen bedriftFullført

-Solfrid BjørnstølAdvokatfirma TofteFullført

-Sylvi BrattlandSørlandet SykehusFullført

-Vera Ringdal FolkvordKr.sand PolitiFullført

K60-64

1Margaret Anne HealdKr.sand kommune34.50

2Turid DyrstadKr.sand kommune36.05

3Reidun KlunglandCameron Sense42.24

-Aud Reidun HøigaardEgen bedriftFullført

-Berit Finstad HansenEgen bedriftFullført

-Ella Synnøve IlløkkenLærerneFullført

-Ellen Britt EngelstadSørlandet SykehusFullført

-Inger VehusEgen bedriftFullført

-Marit Nodeland SødalKr.sand kommuneFullført

-May Britt AasgaardSørlandet SykehusFullført

K65-69

1Elin Pedersen SundtjønnKr.sand kommune40.13

-Kristine OftedalNordeaFullført

-Laila OsKr.sand kommuneFullført

-Marit Høye ThorvaldsenStatbilFullført

-Randi S. FosselieEgen bedriftFullført

-Wenche LudvigsenEgen bedriftFullført

K70-74

-Anne Grethe AndersenKr.sand kommuneFullført

-Aslaug MosbyKr.sand kommuneFullført

-Bjørg MyklandPostenFullført

-Reidun GustafsonRepstadFullført

-Rose JohansenRadisson BLU CaledonienFullført

K75-79

-Anne Karin PedersenEgen bedriftFullført

-Lilly Ragnhild FrivoldEgen bedriftFullført

-Wenche FastTeam MosjonFullført

K80-84

-Gudveig JørundlandLærerneFullført

-Solveig HaslerudNordeaFullført

M (ikke kjent alder)

-David GårdGjesteklasseFullført

-Floke BredlandGjesteklasseFullført

-Gunnar EngebuGjesteklasseFullført

-Kalle KimestadGjesteklasseFullført

-Sven Jørgen KarlsenGjesteklasseFullført

-Trond AlfredsenGjesteklasseFullført

M10-14

-Albert RepstadGjesteklasseFullført

-Benjamin TverbergEgen bedriftFullført

-Håkon SkarpholtEgen bedriftFullført

-Henrik PetersonEgen bedrift23.15

-Jesper KrakstadGjesteklasseFullført

-Joakim GroosEgen bedriftFullført

-Josef KlunglandPer Klungland29.02

-Louis EgelandGjesteklasseFullført

-Martin Ukkelberg SløgedalEgen bedriftFullført

-Matheo KlippenbergGjesteklasseFullført

-Mats ChristoffersenGjesteklasse34.09

-Sondre JensenGjesteklasseFullført

-Vegard KrakstadGjesteklasseFullført

M15-19

1Henrik AmundsenEgen bedrift23.07

2Truls KlunglandPer Klungland23.34

3Herman von der OheEgen bedrift24.09

4Erling LiaEgen bedrift27.59

5Martin AndersenEgen bedrift28.27

-Kristian SvendsenEgen bedriftFullført

M20-24

1Ola Brunes StakkelandNordea26.20

M25-29

1Simon KnutsenEgen bedrift22.53

2Ruben M. NilsenEgen bedrift26.12

3Stian VollenHellvik Hus27.16

4Kristoffer BakkeEgen bedrift27.24

5Edvard DeanEgen bedrift29.34

6Ulf OmdalEgen bedrift29.41

7Helge RosenvoldNordea32.40

8Kristian FlæteEgen bedrift38.52

-Preben KlunglandPer KlunglandFullført

M30-34

1Kristoffer PettersenEgen bedrift21.33

2Ronni MagnussenNikkelverket25.47

3Olav AustenaaKr.sand kommune29.09

4Eivind Johan IsaksenSweco Grøner46.56

M35-39

1Morten ØyaOasen Skole26.35

2Arvid BorøEgen bedrift26.55

3Christian SkomedalEgen bedrift34.00

4Manuel SpartaUiA40.34

-Erlend StienAsplan Viak Kr.sandFullført

-Hans-Jakob OmlandNordeaFullført

-Tom Arne AamodtEgen bedriftFullført

M40-44

1Geir KongshaugEgen bedrift23.21

2Lars Jarle YttriNOV27.44

3Odd Anders ArntzenOtera32.40

-Arild TrelsgårdAgder EnergiFullført

-Bjørn StephansenRepstadFullført

-Edvind FladenEgen bedriftFullført

-Espen SkarpholtNOVFullført

-Jan Egil EgrenPostenFullført

-Jon Erik GroosPhoneroFullført

-Lars Jørgen PetersonEgen bedriftFullført

-Lasse FidjestølRambøll NorgeFullført

-Roger KlippenbergEgen bedriftFullført

-Svein Erik EgelandEgen bedriftFullført

-Thomas OlsenArkivFullført

-Tor Jostein TysdalRepstadFullført

M45-49

1Tormod KlunglandPer Klungland21.23

2Frode LindblomTangen vgs24.00

3Christian von der OheEgen bedrift25.55

4Bjørnar SvendsenRPC Packaging29.09

5Gunnar MollestadEgen bedrift30.42

6Torjus ÅkreNikkelverket35.15

7Rune SolheimNOV37.11

8Kjell TorkelsenAdvokatfirma Tofte40.00

-Andreas MyhreEgen bedriftFullført

-Bent SvendsenEgen bedriftFullført

-Dag SvingenT.O. SlettebøeFullført

-Frank AxelsenEgen bedriftFullført

-Håvard FlåLærerneFullført

-Helge RepstadGjesteklasseFullført

-Jens Henrik BrodersenTeam MosjonFullført

-Kai GimreEgen bedriftFullført

-Sverre LarsenTeam MosjonFullført

-Vidar AamodtEgen bedriftFullført

M50-54

1Gunnar HaraldstadT.O. Slettebøe28.00

2Alf Helge FredriksenEgen bedrift28.32

3Sigmund BrekkaTeam Mosjon32.07

4Endre MyranRepstad33.30

5Aksel SlettebøeT.O. Slettebøe34.11

-Arild BerganT.O. SlettebøeFullført

-Espen ØenSøgne kommuneFullført

-Flemming OlsenEgen bedriftFullført

-Harald UlsteinNordeaFullført

-Ivar FossdalHuntonitFullført

-Martin Johan VindheimTeam MosjonFullført

-Ole Johan BueklevRepstadFullført

-Per Ole Lie LavreEgen bedriftFullført

-René GrapendaalHuntonitFullført

-Sigurd LundTeam MosjonFullført

-Steinar BerganNikkelverketFullført

-Steinar JustnesHuntonitFullført

-Svein EikaasSeafrontFullført

M55-59

1Jon Steinar ViervangSparebanken Sør28.03

2John ZahlCameron Sense29.37

3Geir Brekke OlsenT.O. Slettebøe32.20

-Eddie WathnePostenFullført

-Halvard BirkelandEgen bedriftFullført

-Inge Einar HolmEgen bedriftFullført

-Jens AasHydro VigelandFullført

-Lars Helge FossdalSørlandet SykehusFullført

-Morten AavitslandEgen bedriftFullført

-Oddvar BorgersenCameron SenseFullført

-Øyvind TrædalNikkelverketFullført

-Paal Ingvar HermansenTeam MosjonFullført

-Per NygårdRepstadFullført

-Roald StallemoPostenFullført

-Robert CowardKr.sand kommuneFullført

M60-64

1Arnfinn FolkvordNikkelverket33.33

2Bjarte VestølEgen bedrift33.53

3Arild AurebekkGumpen Gruppen34.00

4Guy Le GallBoreal Buss35.30

5Helge JohannessenTINE Kristiansand35.33

6Terje Cederberg HansenSøgne kommune36.20

7Arvid BrattlandGumpen Gruppen39.42

8Leif JohannessenTeam Mosjon41.58

9Odd Gaute DrivdalEgen bedrift43.44

-Asbjørn NarvestadRepstadFullført

-Eilif JohanssenTeam MosjonFullført

-Ivar Johan AasHuntonitFullført

-Øyvind LieGjesteklasseFullført

-Per AasgaardMHWirthFullført

-Roald BorgemyrTelesportFullført

-Svein B. SødalSeafrontFullført

-Svein Helge MollestadTeam MosjonFullført

-Sven SalmonsenRepstadFullført

M65-69

1Edgard EllertsenNikkelverket30.36

2Paul JoreidTeam Mosjon32.03

3Kristen BueTeam Mosjon40.22

4Arild VehusTeam Mosjon41.58

5Bengt O. KlemoRPC Packaging46.21

-Alf SundtjønnNikkelverketFullført

-Arne MoenTeam MosjonFullført

-Arnfinn HåverstadEgen bedriftFullført

-Bjørn Dag TruchsVismaFullført

-Einar HøygaardEgen bedriftFullført

-Jan Magnus AndreassenKr.sand PolitiFullført

-John Magnus HumborstadTeam MosjonFullført

-Kåre BerleTeam MosjonFullført

-Kjell Ivar SangeslandTeam MosjonFullført

-Knut FosselieTeam MosjonFullført

-Oddvar SkårEgen bedriftFullført

-Torbjørn PaulsenVismaFullført

-Tore HansenVA VegvesenFullført

-Tore HeidenreichTeam MosjonFullført

M70-74

1Alf GurandsrudKr.sand kommune38.07

2Øystein VesterhusNikkelverket39.20

3Sverre Kaddeberg SkaarTeam Mosjon42.18

4Karl Ivar MoenCaverion Norge43.15

-Åge HolgersenNikkelverketFullført

-Erik Bugge NilsenEgen bedriftFullført

-Finn LohneGjesteklasseFullført

-Gunnar Magne KåsaAgder EnergiFullført

-Hans H. SchelderupTeam MosjonFullført

-Helge SimonsenEgen bedriftFullført

-Jan Reinhard HansenEgen bedriftFullført

-Kåre EidsaaKr.sand kommuneFullført

-Kåre VestølElkem FiskaaFullført

-Knut TveitenAgder EnergiFullført

-Øivind FredriksenOptimeraFullført

-Tor Egil PedersenEgen bedriftFullført

-Tore TangenKr.sand kommuneFullført

M75-79

1Harald FlåDNT Sør40.30

-Alf HauglandEgen bedriftFullført

-Arnfinn BorøSøgne & Gr. Sp.bankFullført

-John Arvid LieLærerneFullført

-Tore OlsenRadisson BLU CaledonienFullført