Løvdal klatrer mot norgestoppen

VEGÅRSHEI: 61 år gammel er Kjell Løvdal fra Vegårshei på vei mot toppen av travtrenerstatistikken i Norge. Med kun fem hester i startklar alder på sin treningsliste er det ikke kvantiteten på resultatene som gjelder, men kvaliteten. På 60 starter så langt i 2018 har hans hester vunnet 26,7 prosent av løpene, og de har vært blant de tre fremste i halvparten av sine fremtredener på norske travbaner.

Fremgangene motiverer

I fagbladet Trav og Galopp-Nytts statistikk som tar høyde for nettopp seiersprosent og ikke antall seire hos norske travtrenere, er den dyktige fagmannen fra Aust-Agder helt oppe på tredjeplass. Løvdal, til vanlig ikke en mann av store ord, legger ikke skjul på tilfredsstillelsen tallene gir.

– Det er klart at det motiverer, det er moro å bli lagt merke til. Nå har jo andremannen på statistikken vunnet 28,7 prosent av løpene, så det er jo ikke langt opp dit heller, fastslår sørlandstreneren.

– Stor vinnersjanse

Lørdag kan statistikken forbedres ytterligere når Løvdal sender to av sine beste stallhester til start under V75-omgangen på Sørlandets Travpark, hvor de begge møtes i V75-3. Vegårshei-treneren kan sitte på nøkkelen for det spillende publikum i en omgang som frister med dobbel jackpot og svimlende 20 millioner kroner i premiepotten. Fem år gamle Wellek blir favoritt til å vinne løpet.

– Begge mine hester har fått veldig fine spor. Wellek mener jeg er god nok til å vinne et slikt løp. Gjentar han prestasjonen fra seiersløpet sist synes jeg han skal ha en stor vinnersjanse. Mietor er ikke like god, men kan han hevde seg blant de tre fremste må det være veldig bra, synes Løvdal.

Travsporten - en livsstil

Selv om det er store penger i spill under lørdagens stordag i Travparken er den sindige 61-åringen klar på at det ikke er de store summene som først og fremst motiverer ham.

– Jeg driver ikke med dette bare for pengene altså, travsporten er en livsstil og en stor interesse for meg, understreker Løvdal.

Talenter på gang

Austegden er langt fra ukjent med fremganger med sine travhester, og har hatt deltagere i både Kriteriet og Derby i tillegg til at han har vunnet løp i Frankrike. I tillegg til lørdagens spennende starthester og seiersmaskinen Troll Svenn har også Løvdal noen svært interessante unghester på gang.

– Målet er jo å hevde seg i storløp, og jeg føler at jeg har to toåringer på stallen som per i dag ser ut til å bli gode nok til å hevde seg i Kriteriet og Derby etter hvert, Uberg Lisa og Kleppe Nido. Sistnevnte er en halvbror til Troll Svenn, men de finnes ikke like. Troll Svenn var nervøs og stri som unghest, Kleppe Nido er stikk motsatt og mer kald i hodet. Troll Svenn var langt bak det Kleppe Nido viser på samme tidspunkt i utviklingen, er den oppsiktsvekkende karakteristikken fra Løvdal.

Viktig bidragsyter innen landbruket

Hva hadde så fremgangsrike Kjell Løvdal drevet med dersom karrieren hadde penset inn på et annet spor enn det som travtrener?

- Jeg har alltid drevet gård, så det hadde nok blitt en levevei i tilknytning til det. Jeg har fortsatt 130 mål med jord og 2200 mål med skog, har beiter, produserer mitt eget høy og driver det som kalles kulturarbeid. I tillegg leier jeg ut et pukkverk jeg har på eiendommen, og det er stor aktivitet der i forbindelse med byggingen av nye E18-trasè, forteller Løvdal, som er klar på at nettopp tilgangen på pukkverket er en viktig faktor i treningsfremgangene.

Sørger for topp treningsforhold

– Jeg har ikke gjort noen endringer treningsmessig i år for å få disse resultatene. Fordelen min er at jeg kan hente akkurat den grusen jeg vil fra pukkverket og holde treningsforholdene akkurat slik jeg vil til enhver tid. At jeg så kan trene på veier uten biltrafikk, forenkler treningen, fastslår 61-åringen.

Rekker å feire

Løvdal har altså hatt 16 grunner til å feire i løpet av året. Får han tid til å nyte seierens sødme? – Det blir jo noen sammenkomster av og til, svarer han med et smil. – Jeg får mange gratulasjoner når det går bra, og det er moro. I uke 39 vant stallhestene tre løp tre dager på rad, det er ikke så vanlig, påpeker den dyktige travtreneren fra Vegårshei.

Lørdag kan den 17. grunnen til å feire være et faktum etter den svært spennende V75-omgangen på Løvdals hjemmebane.