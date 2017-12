Sørlending kåret til årets kvinnelige trener

STAVANGER: Utmerkelsen ”Årets kvinnelige trener 2017” er gitt av Norges Triatlonforbund, og den ble delt ut under Tinget i Stavanger. Der vanket det både ros og applaus.

Helen Hørte har engasjert seg i arbeidet med unge, lokale triatleter i flere år allerede. Hun arbeider ved Akademiet i Kristiansand, men hun er også med i klubben Kristiansand Triatlon, som satser stadig mer på ungdommer.

I prosjektet TriUng er det et variert tilbud til aktive ungdommer som trives med annet enn ball. Alderen spenner fra 14 til 19 år.

– Noen av ungdommene i gruppa er med bare for treningas skyld. Mens andre er med for å satse mot kommende sesong! Bredden i gruppa gjør at det er gøy og spennende! I tillegg viser spennet at TriUng er en gruppe for alle, uansett ambisjoner og nivå, sier Hørte.

At arbeidet skulle føre til en pris, kom som en overraskelse på den unge sørlendingen.

– Prisen er jeg veldig glad for! Jeg setter stor pris på det, sier hun.

Nå har de unge triatletene juleferie, men fra januar starter de igjen opp med treninger på Spicheren. Her samles de hver torsdag klokka 16.

– Vi skal trene her gjennom vinteren. Og når våren kommer, så trener vi utendørs, forteller Hørte.

Kai-Otto Melau

Interessen for triatlon blant ungdom er voksende. Her fra ungdomskonkurransen SuperSprint under TriQuart i Kristiansand. Foto: Kai-Otto Melau

Triatlon er en idrett som veksler mellom svømming, sykling og løping. Dermed blir også treninga variert. Og de unge utøverne trener gjerne mer enn én ting samme dag.

– Vi kaller det overgangsøkter, og da veksler vi mellom de ulike grenene, fortrinnsvis løp og sykkel. Til sammen holder vi på om lag halvannen time.

Mange forbinder triatlon med langdistanser og Ironman. Men for ungdommene er det mer eksplosivitet og hurtighet som gjelder.

– Derfor satser vi i hovedsak på intervalløkter, forteller Hørte.

– Dessuten anbefaler vi også de unge utøverne å være med på løpeintervaller sammen med resten av klubben på mandager, sier hun.

– I tillegg prøver vi å få i gang noen svømmetreninger.

– Og det er plass til flere?

– Å ja! Det er himla moro om flere vil bli med.

På Tinget i Stavanger ble også prisen Årets ildsjel for 2016 delt ut. Den gikk til lederen av Kristiansand Triatlon; den alltid engasjerte Susanne Egilstad. Tildelingen har vært kjent siden i fjor høst, men hederstegnet ble først delt nå i år, i og med at klubbene samles til Tinget bare hvert annet år.