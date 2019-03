Travtips Sørlandets Travpark 9.3.19

Det er rogalendingene jeg stoler på denne gangen og lanserer G Jerken i det siste løpet som min andre singelstrek. Han er i rivende utvikling og jeg spår at han i løpet av 2019 kjemper blant de aller beste i Norge.

V75-1 3140 volte til v/175,300,550. Trucnor-løpetStart 15.00

1 Rasken Q.C. D Dal Premie som gjelder. C 2 Ecu De Mieloui E Høi Vinnerhest som liker distansen. A 3 Circus Va Bene A And Trippelsjanse med klaff. C 4 Make My Day T.J. S Was Bra form. Tøff motstand. C 5 Nu Love S.S. K Mal Har fin kapasitet. C 6 Upstart at Home T Kar Tøft ute denne gangen. C 7 Superfly Effe A Ber Har kapasitet. Usikker form. C 8 Super Orlando O Mik Kan spurte fint med rett løp. C 9 Royal Winner Ø Tjo Ok form, men tøft selskap. C 10 Royaldoodle P Mid Liker lange løp. B 11 Tiller H Hol Premie som gjelder. C 12 Obi T Sol To løp i kroppen. B 13 Jet Voice Å Ten Enkel seier sist i billig selskap. B 14 Wilma Leggrowbach G Mik Tøff dame som liker lange løp. B 15 Da Vinci B.R. L Kol Hatt en knall vinter. B

Ecu De Mieloui-Da Vinci B.R.-Royaldoodle Outs: Wilma Leggrowbach

Et åpent langløp over 3140 meter innleder denne V75-omgangen på Sørlandets Travpark. 2 Ecu De Mieloui har gått fra seier til seier og imponert. Sist så han slagen ut, men midt på oppløpet reiste han unna til enkel seier. Står tøffere inne i løpet denne gangen og jeg mener at han må garderes denne gangen. 15 Da Vinci B.R. tok nye steg og var helt enorm i mange løp før nyttår. Tok så en svipptur til Frankrike og vant også løp der. Har kommet hjem igjen til Vestfold og om han ikke er sliten etter oppholdet der borte, så kjemper han om seieren med litt klaff på løpet. 14 Wilma Leggrowbach har et høyt toppnivå. Ifølge treneren ble alt feil sist med dårlig tempo i front, og da det gjensto 700 meter skulle alle ut i sporene. Denne gangen kommer hun fulladet etter pause og kommer ut skoløs, som er en stor fordel. Hun elsker distansen og skal regnes. 10 Royaldoodle er en superluring. Satt fast sist med krefter spart. Gangen før møtte han favoritten i løpet og sto den gang 20 meter dårligere inne i løpet enn nå. Avsluttet da siste 800 via drøye spor på 1.12.6. Må med på bongen.

V75-2 2140 autostart. 07000 Agder Taxi-løpetStart 15.22

1 Kleppe Elfina Å Ten Bra sist fra dødens. C 2 Mila S Fos Fint spor. Tøft løp. C 3 Eikjærva E Høi Gjør fine løp. Tøffere nå. C 4 Irma H.R. T Sol Bra før jul. Hatt pause. B 5 Bjørnemyr Tara J Eri Rask. Kan lede lenge. B 6 Kagge Luna O Øst Meget bra sist. B 7 Flammen Julie J Und Står 20 meter bedre inne. B 8 Jerkla O.K. L Kol Vanskelig spor, men kan litt. B 9 Misi Ø.K. S Was I form. En av flere. B 10 Vital Sjanell V Hop Løp i kroppen etter pause. B 11 Tangen Elvira Ø Tjo Stor vinnersjanse feilfritt. A 12 Sirikit O Mik Skuffet sist. Kan bedre. B

Tangen Elvira-Sirikit-Misi Ø.K. Outs: Kagge Luna

11 Tangen Elvira har som alle vet en meget høy kapasitet, men galopperer ofte. Sporet er ok og blir det bare litt tempo på det, runder hun denne gjengen til slutt, vel å merke uten galopp. 12 Sirikit skuffet sist, men har vært god i hele vinter. Tilbake i slag er hun med i fremste rekke. 6 Kagge Luna var knallgod sist. Dundret til tet og stakk bare unna med mange lengder til enkel seier. 9 Misi Ø.K. har bra kapasitet. Hun er sterk og tåler å gjøre en del selv.

V75-3 2140 autostart. Dekk Team Heros-løpet. Start 15.44

1 Charming Boom Bay P Bue Bra, men galopp i to siste løp. B 2 Somewifesomewhere E Høi I fin utvikling. B 3 Darling Simoni A Aks Kommer ut etter hvile. B 4 Antibes Decoy L Kol Fikk for langt fram sist. B 5 Global Unreal T Sol Gått to fine løp i Danmark. B 6 Grace Yoga P Kal Ble sliten sist i tøft tempo. C 7 Rebella Matters F Ham Debuterer i Hamre regi. A 8 Towanda's Classic K Mal Vant sist fra tet. B 9 Josephine D Dal Premie som gjelder. C 10 Xita Lavec O Mik Fortjener en seier. B 11 Albarella Rags Å Ten Fin form. Fordel av tempo. B 12 Denali S Was Vanskelig, men ikke umulig. C

Rebella Matters-Xita Lavec-Somewifesomewhere Outs: Global Unreal

7 Rebella Matters blir min favoritt i dette flotte hoppeløpet. Hennes nye trener forteller at hun ser fin ut og de kommer med ambisjoner. 10 Xita Lavec vinner snart løp. Hun er garantert en fin reise og blir det bare litt fart i front så henter hun mange den siste halve runden. Treneren sier at hun går skoløs på lørdag og det er en fordel. 5 Global Unreal er en meget bra traver i grunnlaget. Har gjort to fine løp i Danmark etter utvendig reise. 1.16.0 som hun gikk sist i Ålborg er sterkt, da denne travbanen ikke er spesielt rask. 2 Somewifesomewhere er ei ukomplisert dame i fin utvikling. Hun er rask fra start og det er ikke utenkelig at de vil sitte i tet. Uansett får hun en fin reise og jeg mener at hun også er minst like god med ryggløp.

V75-4 1609 autostart. Entelios-eliteløp. Start 16.06

1 Tøffe Toft A Ber Møter overmakten. D 2 Hellin Faxen O Mik Alt ble feil sist. C 3 Norheim Jærv P Mid Premie er målet. C 4 Særpefanten O Øst Kommer ut etter pause. C 5 Finnskog Sjefen H Kul Får tet. Slipper? B 6 Roli Eld V Hop I voldsom utvikling. B 7 Ulsrud Tea S Was Dronninga er i form. A 8 Odd Herakles A Aks Enormt bra sist. B

Ulsrud Tea-Odd Herakles-Finnskog Sjefen Outs: Roli Eld

I en vrien omgang tar jeg en sjanse og lanserer travdronninga Ulsrud Tea som min hovedbanker. Hun står denne gangen på innsiden av den store utfordreren Odd Herakles og det tror jeg blir avgjørende. Jeg tror hun dundrer til tet og holder et jevnt tempo. Om hun ikke blir for stri, tror jeg hun leder helt til mål er passert. Omgangens banker.

V75-5 2140 autostart. Riis Bilglass-løpet. Start 16.28

1 S.J.'s Photostar T Erg Kommer ut etter pause. C 2 Ohio Royal H Hol Ikke startet siden november. B 3 Vicky Waiting V Hop I fin form. B 4 Stay Dench Å Ten Vant sist fra tet. C 5 The Best Knight P Mid Meget bra spurt sist. B 6 Beverlyhills Dream E Høi Knallgod hoppe. Hatt pause. A 7 Siberian Justice M Høi Er i fin form. B 8 Goliath B.R. S Was Enkelt fra tet sist. Tøffere nå. C 9 Trocadero D Dal Kan speede fort med rett løp. B 10 Daily News B Ste Kommer ut etter lang pause. C 11 Muito Obrigada P Bue Meget bra fire års hoppe. B 12 Super Talisman T Kar Må ha maks klaff herfra. C

Beverly Hill Dream-Muito Obrigada-Siberian Justice Outs: Ohio Royal

6 Beverly Hills Dream kommer ut etter en lang pause, men treningsrapportene er solide. Hun har et høyt toppnivå i grunnlaget og jeg føler at hun er den beste hesten i dette feltet. 11 Muito Obrigada skar igjennom og overtok teten sist og vant enkelt. Tet får hun ikke denne gangen, men med litt klaff på veien så er hun på målfotoet. 2 Ohio Royal har sett fin ut i sine trenings jobb og skal regnes med en sjanse, selv om han kanskje trenger et løp i kroppen. Dette er et åpent løp om ikke min favoritt bare vinner dette løpet.

V75-6 1609 autostart. Norsk Gjenvinning-løpetStart 16.50

Madelen L.T.C.-Frascati B.R.-Lady Lane Outs: Kicking Classic

4 Madelen L.T.C. er en helt rå traver. Hun slo blant annet Waffle Cone på Bjerke under Oslo Grand Prix-helga i juni og travet 1.10.4, som er helt sykt. Hadde så et lengre opphold og har kommet tilbake med to seiere fra tet på mellomdistanse. Nå er det sprint og det er en fordel, men jeg er usikker på om hun kommer seg til tet denne gangen og da blir det litt mer sjanseartet. Vinnersjanse har hun, men hun blir altfor stor favoritt i mine øyne. 2 Fracati B.R. er lynhurtig på startsiden og de satser mot tet denne gangen. Kommer til å lede lenge og ikke umulig at det er helt til mål er passert. 3 Kicking Classic er også i fin form og fortjener snart å vinne igjen. Kan få løpet sitt med rygger i det lengste og høyt tempo. Obs. Samme gjelder 9 Lady Lane som alltid har solide avslutninger å by på.

1 Prince Tanic D Dal Fint spor. Trippelsjanse. C 2 Frascati B.R. T Sol Bra på sitt beste. B 3 Kicking Classic K Mal Fortjener snart en seier. B 4 Madelen L.T.C. E Høi Herlig hoppe. Kjøres for tet. A 5 Hopeful Tooma J Bja Fin form. Møter gode hester. C 6 Whatsoflying S.S. V Tjo Aldri tapt feilfritt på sprint. C 7 Joe Hoo Lee L.F. Kol Kommer ut etter pause. C 8 Annie's Boy V Hop Meget bra sist. Vanskelig spor. B 9 Lady Lane L Kol Speedkule med perfekt spor. B 10 Revenue Lavec P Mid Meget fin spurt sist. B

V75-7 2140 autostart. 07 Media-løpet. Start 17.10

1 Bokli Rapp Ø Tjo Er på rett vei formmessig. B 2 Wellek E Høi Perfekt spor og i form. B 3 Alsaker Blest V Hop Er i fin form. B 4 Moe Tjalve P Bue Meget fin spurt sist. C 5 Røster P Mid Usikker form etter pause. C 6 Bacchus Ø.K. H Hol Kapabel, men usikker form. C 7 G. Jerken O Gud Herlig kriger. A 8 Tangen Piril T Sol Knallform. Elendig spor. B 9 Ask Eld Å Ten Står fint inne i dette løpet. B 10 B.B. Terje T. G Gud Fint løp på papiret. B 11 Solør Svarten S Was Premie som gjelder. C 12 Troll Solen M Gun Skuffet sist. Kan mye bedre. C

G. Jerken-Wellek-Tangen Piril Outs: B.B. Terje T

7 G Jerken er i en voldsom flott utvikling og kan bli en av de aller beste elitehestene vi har i løpet av denne sesongen over mellom- og langdistanse. Var tøft ute sist og ble sittende fast med masse krefter. Disse kreftene får han bruk for denne gangen da han går ned en liten klasse. Banker nummer 2. 2 Wellek har en solid statistikk på Sørlandets Travpark. Fire siste startene på hjemmebane har resultert i fire seiere. Møter bedre hester enn noen gang, men han er fortsatt i fin utvikling. 10 B.B. Terje T. har et ok spor i rygg på ganske så startraske Alsaker Blest. Kommer han ok inn i løpet, har Gudmestadtraveren alltid fine avslutninger å by på. 8 Tangen Piril har fått en ny vår i regi av Kåre Refsland. Han er et blikkfang av de sjeldne og har nå også virkelig funnet formen. Sporet er iskaldt, men med litt klaff kjemper han i toppen.

Lite V75-forslag

V75-1: 2-15-14-10-13

V75-2: 11-12-6

V75-3: 7-10-5-2-4

V75-4: 7 Ulsrud Tea

V75-5: 6 Beverly Hills Dream

V75-6: 4–2

V75-7: 7 G Jerken

75 kroner

Stort V75-forslag

V75-1: 2-15-14-10-13

V75-2: 11-12-6-9-8-5-4

V75-3: 7-10-5-2-4

V75-4: 7 Ulsrud Tea

V75-5: 6-11-2-7-3-5-9

V75-6: 4-2-3-9

V75-7: 7 G Jerken

2450 kroner