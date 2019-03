Tjomsland tente – vant dobbel på hjemmebane

KRISTIANSAND: Det var under en live tipssending på Sørlandets Travparks Facebook-side fredag ettermiddag at tipsekspert Espen Edvardsen spilte opp Tjomsland med en kommentar om hesten Tangen Elvira i kommentarfeltet. Ingvar Ludvigsen, som leverer travtips her i Fædrelandsvennen, fulgte opp og mente at Tangen Elvira var altfor mye spilt i V75-2 på lørdag.

Vanligvis så sindige Tjomsland lot seg fyre opp av kommentarene svarte momentant:

– Tangen Elvira er 60–70 meter bedre enn Bjørnemyr Tara (kusket av sørlandskollega Johan Kringeland Eriksen, red.anm.) når hun er i toppform!

I løpet lørdag kjørte da også Tjomsland med klokkertro på Tangen Elvira, og runden fra mål passerte ekvipasjen tethesten Bjørnemyr Tara. Søgne-treneren tråkket gasspedalen i bunnen, og Tangen Elvira var til slutt i en klasse for seg.

– Jeg hadde gårsdagens kommentarer litt i bakhodet da jeg kjørte til i dag ja, innrømmet Tjomsland med et smil i seiersintervjuet foran en smekkfull restaurant i Travparken.

Den sørlandske championtreneren vant også med fortsatt ubeseirede Lesja Odin, supertalentet tok sin 15. strake seier! Tjomsland satt avventende i tredjepar utvendig til inn i siste sving før han satte full fart, og Lesja Odin svarte med å sprinte ifra sine konkurrenter på lette bein.

– Han er fortsatt forholdsvis urutinert, og i dag ville jeg utfordre ham litt ved å angripe i den siste svingen. Han lærer hele tiden, sa Tjomsland etter den imponerende seieren.

Strålende Thygesen-debut

Hjemmetrener Jenny Thygesen presenterte Graceland E.P. i strålende skikk da hoppa debuterte i hennes regi lørdag. Til tross for et vanskelig startspor og en reise langt bak i feltet, spurtet den seks år gamle hoppa strålende og rakk fram i god tid før målstreken var passert. Vinnertida på 1.13,8a/1609 var svært sterk årstida tatt i betraktning.

Det var liten tvil om at banemester Roger Tjomsland hadde satt løpsbanen i perfekt stand til årets første stordag i Travparken. Graceland E.P. eies av lokale Stall Leona Joyline, hvor Tina Marie Krabbesund Kolstad fra Hamresanden er primus motor.

Femte strake i Travparken

Kjell Løvdals Wellek trives fortreffelig på hjemmebane, og lørdag tok vallaken sin femte strake seier i Travparken da han sammen med dagens mann, Eirik Høitomt, tok seg av det avsluttende V75-løpet. Høitomt vant hele fire løp denne dagen. Kjell Løvdal fra Vegårshei kunne blidt konstatere at han nok en gang hadde satt Wellek i toppskikk.

Den seks år gamle kaldblodshesten travet nemlig kruttsterke 1.23,8a/2140 meter, ny personlig rekord med god margin. Det er Stall Wellek ved Reidar Gregersen fra Tvedestrand som eier Wellek.

Ponnivinner med NM-mål

Lørdagens ponniløp ble vunnet av Høvåg-ekvipasjen Smedens Betty Boop og Cecilia Linn Vatnedalen Andersen (10). Til tross for en galopp på startsiden, kjørte ungjenta seg resolutt til tet og kontrollerte siden løpet helt hjem. Etter målpassering var Cecilia påpasselig med å gi ponnien sin et rosende klapp på bakenden. Dette var Smedens Betty Boops andre seier på like mange starter i 2019.

– Hun hadde imidlertid ikke sin beste dag i dag, det kjente jeg tidlig. Betty er likevel alltid ærlig og gjør sitt beste, påpekte seierskusken etter løpet der hun mottok premiene sammen med medtrener og lillesøster Emma (5).

Årets store mål for den samspilte trioen er norgesmesterskapet på Biri Travbane i slutten av juli.

Årets femte for Kals

Søndag fulgte Per Vetle Kals (22) opp en knallsterk helg for sørlandstravet med å vinne med Nedenes-hesten Bjønnum Baus på Jarlsberg. Triumfen var den femte for året for den talentfulle kusken fra Gjerstad, og samtidig Bjønnum Baus' første for året. Vinnertida ble 1.28,4a/1609 meter.