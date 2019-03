Her er framtidas Agder-dommere

KRISTIANSAND: Og her var det ikke snakk om ungdom som gjemte seg på bakerste benk. Engasjementet var på topp gjennom to hele dager, noe som vitner om et oppriktig ønske om å kunne ta fatt på dommergjerningen.

– Her virker det å være flere som har potensial til å bli gode bra dommere. Det var flere gode diskusjoner underveis og mange gode spørsmål, sier Vidar Lorentsen.

Godt utgangspunkt

Lorentsen var instruktør på kurset sammen med Marius Lien, Thor Håversen og Jon Håversen.

Aldersspennet på deltakerne lå fra «nesten» 15 til midten av 40-årsalderen. Og mange hadde allerede fått en forsmak på hvordan det er å være fotballdommer.

– En av deltakerne har vært dommer tidligere, og ville ta opp igjen dommergjerningen over ti år etter at han ga seg. I tillegg har mange dømt alt fra 5’er- til 9’er-fotball i klubbregi. Det gir jo et godt utgangspunkt, sier Lorentsen.

Fornøyd DK-leder

Det er sjeldent man i Agder opplever en så stor interesse for å bli fotballdommer som det man har nå. Leder i dommerkomiteen, Mats Nesmann, kan ikke annet enn å smile bredt.

– Dette er jo helt fantastisk. Om alle disse blir aktive vil vi være oppe i 180 dommere i Agder, sier Nesmann.

Deltakerne:

Johan Berg Damsgård, Truls Kostøl Eriksen, Andreas Tingstveit Hansen, Lars Jacob J. Heiden, Kasper Jacobsen, Mattias Pedersen, Samuel S. Lamark, Felix Hortin, Leo Hortin, Ole Jakob Orlien, Henrik Tønnevold, Armann Aasen, Olve Møll, Andreas Pettersen, Morten Ribe, Stian Ilebekk Johansen, Steven Nguyen, Mikal Bernhard B. Eik, Jon Einar O. Nilsen, Jesper Krogedal Granum, Sindre Hansen, Elida Metveit Beisland, Olav Smemo, Mathias Wilhelmsen, Simon Laustsen, Cato Håland Aanensen, Ali Nadiry, Hamid Hamrah, Sebastian Rasmussen, Sander Egeland, Henrik Peterson, Felix Svahnstrøm, Brede Benjamin K. Pedersen, André Aamdot, Magnus Moseid Fauchald, Kasper Odland, Morina Shkelzen, Eron Ala og Even Grosaas.